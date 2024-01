Ben l'Oncle Soul al Locomotiv Club

Sabato 20 gennaio 2024 Ben l'Oncle Soul live al Locomotiv Club.

La passione per le voci, le melodie e i groove, capaci di catturare e trasportare l’ascoltatore, hanno accompagnato il lungo percorso di crescita personale. Dalla grande passione per la musica afroamericana sino all’album insieme agli splendenti Californiens des Monophonics, un omaggio a Sinatra e desiderio di ampliare i propri orizzonti. Influenzato da R&B, hip-hop e jazz, “Addicted To You” apre nel 2020 un nuovo capitolo, caratterizzato da una scrittura più intima. Ben affina nuove composizioni e mette il suo savoir-faire a disposizione di altri talenti – Linda Lee Hopkins in particolare – che condividono lo stesso desiderio di creare musica e di dar voce alle forti emozioni, in grado di diventare la colonna sonora della nostre vite. Is It You? è il sesto album, più personale che mai. Spontaneo, acustico e concepito dal vivo in studio grazie anche al rapporto di fiducia che si è instaurato con i suoi musicisti. Con la sua aria interrogativa Is It You? affronta il tema della spiritualità, non per ottenere risposte ma spinto dal desiderio di rivalutare la magia di questa vita che ci unisce. A tredici anni dall’inizio della sua carriera Ben prosegue con grande successo, da artista indipendente con l’etichetta Enchanté, incantando il mondo con il suo modo personale di collegare il fascino dell’R&B ad una sorprendente anima divina.