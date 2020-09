Il benessere psicologico in menopausa: come prendersene cura

L’ingresso in menopausa viene considerato dalla società come una tappa obbligata della vita di ogni donna nella quale “si ha spesso caldo”. È un periodo transitorio, soggettivo e difficile da descrivere, quindi viene affidato al “non detto”. In questo scenario, vivere in modo integrato (mente-corpo) questa fase di vita non è facile e il cammino diventa, a volte, un percorso solitario nel quale si affacciano molti dubbi e preoccupazioni. Invece, conoscenza del fenomeno da un punto di vista psichico, psicoeducazione e tanta condivisione possono modificare la valenza del vissuto psicologico di questa fase di passaggio. Capiremo insieme come fare per trasformare un viaggio troppo spesso solitario e confuso, in un percorso consapevole di scoperta, conoscenza e integrazione verso un nuovo sé.



Conduce la conferenza la dott.ssa Eliana Pellegrini

Per partecipare all'evento inviare una mail a elianapellegrini@logosme.it

Entro 24 ore dall'evento riceverai via mail il link di accesso, scarica l'applicazione GoToMeeting per pc o smartphone e all'ora indicata (preferibilmente 10 minuti prima) collegati, clicca sul link, poi sul tasto "apri go to opener"per accedere alla conferenza.