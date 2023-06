Beppe Roncari e engaged1 al dandy caffè letterario

Presentazione di “Engaged¹ – Il Libro di Renzo” al Dandy Caffè Letterario di Bologna con Christian Tarantino il 22 giugno alle 19:00.

Forse non si direbbe... ma Bologna è una città molto importante per la storia di “ENGAGED“.

A inizio Seicento, solo lì esistevano i “mulini da seta alla bolognese”, i giganteschi torcitoi da seta di legno alimentati da ruote idrauliche tanto possenti che Renzo se le sognava nel suo piccolo torcitoio a braccio e sulle pagine del “Novo Teatro di Machine et Edifici” di Vittorio Zonca, il maestro di suo padre. Chi tentava di sottrarre alla Dotta quel prezioso segreto industriale faceva una brutta fine... quasi sempre.

Scoprite di più su questo e altri segreti nella presentazione, in presenza a Bologna e live sul canale youtube di ScambievolMENTE.