Beppe Roncari torna con Engaged 1 e 2: retelling fantasy storico de I promessi sposi

Nella bellissima cornice del CENTRO PER LA LETTURA L'ISOLA DEL TESORO di Trebbo di Reno (BO), all'interno di Rotte senza frontiere e in concomitanza della rinomata Festa della Raviola di Trebbo di Reno: BEPPE RONCARI torna a Bologna per raccontarci ENGAGED. " I Promessi Sposi Fantasy” (retelling fantasy storico de I promessi sposi).

Giochiamo insieme al gioco di carte “Fantasy o Storico?” per scoprire la Storia dietro la storia dei Promessi Sposi insieme a Beppe Roncari, autore della dilogia “Engaged 1. Il Libro di Renzo“ ed “Engaged 2. Il Segreto di Lucia”, un romanzo historical fantasy ricco di segreti e di magia che è ANCHE un retelling dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni