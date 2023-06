Summer Musical Festival della Bernstein School of Musical Theater al Duse

Nell’ambito del DUSEgiovani, torna a fine giugno anche il Summer Musical Festival della Bernstein School of Musical Theater (Bsmt). Due i musical in programma sul palco di via Cartoleria per questa XI edizione: Domenica al parco con George (23 e 24 giugno) da un’idea registica di Saverio Marconi, con la regia associata di Davide Nebbia, la direzione musicale di Shawna Farrell, movimenti coreografici di Gillian Bruce e la direzione dell’ensemble musicale di Maria Galantino, sulle note di Stephen Sondheim; e Il violinista sul tetto (30 giugno e 1° luglio), ispirato ai racconti di Sholom Aleichem, con la regia di Mauro Simone, la direzione musicale di Antonio Torella, le coreografie di Giorgio Camandona su musiche originali di Jerry Bock.

Gli appuntamenti con Fantateatro e Bsmt fanno parte anche di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.