B’est Movie: il cinema all'aperto ad Argelato, Granarolo dell’Emilia, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale

Il cinema all’aperto caratterizza ancora l’estate 2024 nei Comuni di Argelato, Granarolo dell’Emilia, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. È tornata infatti la rassegna B’est Movie, alla sua tredicesima edizione, con 13 pellicole che verranno proiettate in location suggestive e all’aperto, promossa dai Comuni di Argelato, Granarolo dell’Emilia, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale del Distretto Culturale Pianura Est e organizzata dall’Unione Reno Galliera. Nell’ampio ventaglio di proposte tante le produzioni italiane e di recente annata. Film spensierati ma anche di forte impatto per i temi trattati sempre attuali: inchieste sugli allevamenti intensivi, lotta per i diritti umani, discriminazioni razziali e denuncia dell’opprimente situazione lavorativa di chi è sempre più assoggettato alle precarie condizioni della gig economy.

Ha aperto la rassegna il Comune di San Giorgio di Piano in Piazza Indipendenza martedì 18 giugno con la rivelativa inchiesta Food for Profit. Secondo appuntamento il 24 giugno nella suggestiva cornice di Malacappa con Il diritto di contare, vera storia di tre scienziate afroamericane che hanno reso possibile un progetto spaziale della NASA. Il primo giorno di luglio a Granarolo dell’Emilia la politica si intreccerà con la filosofia nel film Alice e il sindaco; il giorno seguente, il 2 luglio, a San Giorgio di Piano sarà proiettato il film d’animazione L’isola dei cani dell’eclettico regista Wes Anderson; è di nuovo la volta di Granarolo dell’Emilia l’8 luglio con un dramma tutto italiano: La quattordicesima domenica del tempo ordinario, in cui le vite dei tre amici protagonisti si intrecciano fra amori e delusioni. Altra commedia italiana ad Argelato il 9 luglio con Smetto quando voglio. Doppia proiezione il 15 luglio che vede interessati i Comuni di Granarolo dell’Emilia e di San Pietro in Casale con due film di produzione italiana. Note drammatiche a San Giorgio di Piano il 16 luglio con Sorry we missed you; ulteriore doppio appuntamento il 22 luglio sempre nei comuni di Granarolo dell’Emilia e San Pietro in Casale. Penultimo passaggio a Granarolo dell’Emilia con il thriller poliziesco L’ultima notte di Amore. Chiude la rassegna San Giorgio di Piano in Piazza Indipendenza con il bizzarro e divertente film statunitense Cocainorso.

Nel caldo delle serate estive, B’est Movie è un’ottima occasione per trascorrere una serata sotto le stelle e in compagnia.

Inizio proiezioni ore 21.30.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo la proiezione potrà essere rinviata ad altra data o spostata al chiuso. Per aggiornamenti consultare il sito e la pagina FB dell'Unione Reno Galliera e dei Comuni interessati

La rassegna fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena