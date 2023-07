"Bianca" di Nanni Moretti "Sotto le Stelle del Cinena"

Sabato 5 agosto il film "Bianca" di Nanni Moretti in Piazza Maggiore per "Sotto le Stelle del Cinema".

Regia e soggetto: Nanni Moretti. Sceneggiatura: Nanni Moretti, Sandro Petraglia. Fotografia: Luciano Tovoli. Montaggio: Mirco Garrone. Scenografia: Giorgio Luppi, Marco Luppi. Musica: Franco Piersanti. Interpreti: Nanni Moretti (Michele Apicella), Laura Morante (Bianca), Roberto Vezzosi (commissario), Remo Remotti (Siro Siri), Dario Cantarelli (il preside), Enrica Maria Modugno (Aurora), Vincenzo Salemme (Massimiliano), Claudio Bigagli (Ignazio), Margherita Sestito (Maria). Produzione: Faso Film, Reteitalia.

Durata: 95’

Michele in Bianca combatte contro la superficialità dei sentimenti, contro il disimpegno amoroso, e lo fa, se non come una missione, come un sacerdozio. Idealizza la felicità degli altri, e quasi aspira ad essere un direttore artistico della loro vita privata. Per lui tutto è bene o male, senza nessuna sfumatura, e in questa ricerca dell’assoluto, di una felicità immediata e totale, perde di vista la realtà, non la accetta e non prova neanche a costruire un rapporto d’amore. Ha paura di soffrire, quindi si rifiuta di vivere.