"Biblioteca in festa 2023" a Calderara

La Biblioteca Rinaldo Veronesi festeggia il ventinovesimo compleanno con un ricco ricco cartellone di appuntamenti culturali a ingresso libero: dal 28 settembre al 15 ottobre la Biblioteca e la Casa della Cultura Italo Calvino ospiteranno eventi pensati per lettori e lettrici di ogni età, per promuovere e stimolare la lettura come strumento di arricchimento e socializzazione.

Biblioteca in Festa 2023 si apre giovedì 28 settembre alle ore 21, all’auditorium della Casa della Cultura, con Massimo Vitali che presenta il libro “Il circolo degli ex”: una commedia ironica che fa riflettere sui nostri “enormi” drammi. Venerdì 29 alle 17, nel retro della Biblioteca, inaugurazione della postazione di bookcrossing creata con il Progetto “Soste immaginatoi urbani sostenibili”, a cura di ReMida Bologna Terre d'Acqua. Sabato 30 dalle 16 incontro-laboratorio di poesia per ragazzi e presentazione del 2° numero della rivista “Junior Poetry Magazine” con Ilaria Rigoli e Chiara Basile, e contemporaneamente inaugurazione di “Le poesie in mezzo ai libri”, mostra di poesie scritte da bambini e ragazzi che proseguirà fino al 15 ottobre.

La seconda parte degli eventi si aprirà giovedì 5 ottobre alle 21 alla Casa della Cultura con un omaggio alla Street Art: Anna Patrizia Mongiardo presenta il libro “Arte avvolgibile: Bologna a modo mio”. L’11 ottobre, sempre alle 21, sarà invece la volta di Serena Campi col suo “La pioggia è finita”, in collaborazione con ANPI. Infine, domenica 15 ottobre in biblioteca dalle 16.30 letture di fiabe a cura degli Incantastorie.

Programma:

Giovedì 28 settembre ore 21, Auditorium Casa della Cultura. Massimo Vitali presenta il libro “Il circolo degli ex”. Dialoga con l’autore Stefano Dardani

Avete mai pensato di fondare un centro di recupero per la fine delle storie d’amore? Grazie alla sua scrittura originale, Massimo Vitali illumina il lato più paradossale e tragicomico di certe relazioni, con una delicata e profonda commedia ispirata a una storia vera: quella di tutti noi, il cui universo almeno una volta nella vita si è fermato per la fine di un amore. Fino al successivo.

Venerdì 29 settembre ore 17, giardino sul retro della Biblioteca. “Soste”. Inaugurazione della postazione di bookcrossing creata con il Progetto “Soste immaginatoi urbani sostenibili”, a cura di ReMida Bologna Terre d'Acqua

Durante il laboratorio Soste di inizio settembre sono stati costruiti nuovi arredi e una postazione di bookcrossing per lo scambio gratuito di libri. In questa giornata di restituzione alla cittadinanza del lavoro di costruzione svolto dagli adolescenti partecipanti, si terrà l’inaugurazione del nuovo spazio esterno con un laboratorio aperto alla cittadinanza.

Sabato 30 settembre ore 16, Biblioteca. “Poetry Lab”. Incontro e presentazione del 2° numero della rivista “Junior Poetry Magazine” con Ilaria Rigoli e Chiara Basile. Laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni prenotazione consigliata

Parole poetiche per giocare e scoprire il Junior Poetry Magazine, la prima rivista internazionale di poesia per bambine, bambine, ragazze e ragazzi, nata dal Junior Poetry Festival. La rivista si propone come uno strumento ricco di spunti e riferimenti per avvicinare i ragazzi al piacere di leggere e scrivere poesie. Con una grafica elegante e coloratissima, le pagine sono una più bella dell’altra e racchiudono piccole sorprese in versi, anche in lingua originale.

Dal 30 settembre al 15 ottobre. “Le poesie in mezzo ai libri”. Mostra di poesie scritte da bambini e ragazzi, in collaborazione con Junior Poetry Magazine. Le opere poetiche dei partecipanti al Junior Poetry Summer Camp saranno esposte in Biblioteca.

Giovedì 5 ottobre ore 21, Auditorium Casa della Cultura. Anna Patrizia Mongiardo presenta il libro “Arte avvolgibile: Bologna a modo mio”: un saggio/guida turistica attraverso la street art bolognese. Dialoga con l’autrice Stefano Dardani

Anna Patrizia Mongiardo racconta così la genesi del libro: “Quella delle serrande l’ho chiamata Arte avvolgibile, cioè arte a scomparsa. Si vede e non si vede. Si avvolge e si svolge. E, quando si svolge, appare un dipinto, come per magia…

Mercoledì 11 ottobre ore 21, Auditorium Casa della Cultura. Serena Campi presenta il libro “La pioggia è finita”. In collaborazione con ANPI Calderara di Reno: Vincenzo De Girolamo dialoga con l’autrice.

Serena Campi continua il racconto della sua storia familiare, una saga nella Bologna del Novecento. Le vicende di "Gardlén, una storia bolognese" riprendono nel 1943 da dove si erano interrotte. Sullo sfondo di una Bologna devastata dai bombardamenti e di un'Italia in guerra, le storie di Irma e Carmen, di Renzo e di Bruno si trascinano dense, veloci, profonde e lievi verso la Liberazione, ma troppi eventi sono accaduti e nessuno dei protagonisti sarà più lo stesso.

Domenica 15 ottobre, ore 16.30, Biblioteca . “Fiabe tutte da ridere e fiabe da far paura”. Per bambini dai 6 ai 10 anni.

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, letture di fiabe a cura de Gli Incantastorie, per bambini dai 6 ai 10 anni.