Biblioteche di Bologna: gli appuntamenti da giovedì 1 a mercoledì 7 settembre

Bologna biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 1 a mercoledì 7 settembre

Saragozzarte 2022 | Bando artistico

Invitiamo chiunque abbia una passione per la pittura o la fotografia e abiti nel Quartiere Porto-Saragozza, a esporre una propria opera all’interno della Biblioteca Oriano Tassinari Clò in occasione del premio letterario SaragozzArte2022. Le opere verranno presentate durante la premiazione del concorso che si terrà sabato 24 settembre 2022 e resteranno in mostra presso la biblioteca fino a sabato 1 ottobre. La partecipazione è gratuita, per iscriversi basta mandare una mail entro il 10 settembre.

Il mistero delle case dei libri

Riprendono gli appuntamenti per l’indagine poliziesco-letteraria di Fantateatro con le biblioteche nei Quartieri. Fino al 15 settembre, nelle biblioteche di pubblica lettura, nei parchi e nei giardini più nascosti della città, una serie di coinvolgenti letture animate aiuteranno l’ispettore Topparelli a sconfiggere la banda Sgranocchia, che non vede l’ora di distruggere i libri custoditi nelle biblioteche cittadine. Il mistero delle case dei libri è promosso e sostenuto dal Settore Cultura e creatività del Comune di Bologna all’interno del cartellone di Bologna Estate, in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare Culturale e con il supporto dei Quartieri.

ALTRI APPUNTAMENTI

Giovedì 1 settembre

ore 18: Biblioteca Salaborsa

Oltre i confini. Visita guidata alla Sala della Musica dedicata alla musica di Bologna nel mondo. Bologna non ha solo accolto grandi artisti stranieri: la musica in città, anche la più tradizionale, si è sempre diffusa in ogni parte del mondo, facendo conoscere la nostra anima artistica ovunque.

A cura di Riccardo Negrelli co-curatore del progetto Sala della Musica. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Martedì 6 settembre

ore 18: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

Dal romanzo al museo. Da un’idea della lettrice Claudia V., la biblioteca organizza un ciclo di letture seguite da altrettante visite in musei e luoghi di Bologna. Durante l'incontro verrà distribuito il libro La sorella di Mozart di Rita Charbonnier (Piemme). Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512194301 o scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Mercoledì 7 settembre

ore 19 - 20.15 - 21.30 Biblioteca dell’Archiginnasio - Cortile

L’incanto della Danza 3. Danza, musica, parola

Un percorso danzato tra parole, autori e cantautori. Sette i quadri coreografici presentati su brani originali di Modugno, Buscaglione, Tenco, Fontana, Celentano, e Battisti, in un’alternanza di riproduzioni originali e riarrangiamenti live eseguiti da musicisti Bolognesi. Tre spettacoli alle ore 19 - 20.15 - 21.30. Evento promosso da Kinesfera Asd con la partecipazione della scuola di teatro Alessandra Galante Garrone. Ingresso gratuito su prenotazione sul sito www.incantodelladanza.it o tramite SMS al numero 3274194277. L’ingresso è consentito entro e non oltre 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di mancata presenza i posti verranno riassegnati sul momento.

GRUPPI DI LETTURA

Martedì 6 settembre

ore 17.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Liber(a)mente. Il gruppo di lettura si riunisce per parlare del libro Metà di un sole giallo di Chimamanda Ngozi Adichie (Einaudi).

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 1 settembre

ore 18: Giardino Europa Unita, via Faenza

Il gigante più elegante. Lettura animata dal libro di Julia Donaldson. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

Lunedì 5 settembre

ore 17: Biblioteca Luigi Spina

Cappuccetto Rosso e i due lupi. Nell'ambito della rassegna Teatrino dell'EState, organizzata dal Teatrino dell'Es di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini nell'ambito di Bologna Estate, spettacolo di burattini a cura della Compagnia Politheater. Per informazioni chiama il numero 0512195341.

ore 18: Giardino Europa Unita, via Faenza

Fortunatamente. Lettura animata dal libro di Remy Charlip. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

ore 18: Centro Sociale Rosa Marchi, via Pietro Nanni 11

Quanti alberi ci vogliono. Lettura animata dal libro di Stephane Barroux. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

Martedì 6 settembre

ore 18: Giardino Lorusso, via Berti 2/7

Io e te amici per sempre. Lettura animata dal libro di Michael Engler. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

Mercoledì 7 settembre

ore 16.30: Biblioteca Scandellara - Mirella Bartolotti

All'ombra della magnolia. Letture ad alta voce e piccole avventure per bambine e bambini dai 2 anni. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512194301 o scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

ore 18: Biblioteca Luigi Spina

Il colibrì che salvò l’Amazzonia. Lettura animata dal libro di Gwendoline Raisson. All’interno della rassegna di Fantateatro Il Mistero delle Case dei Libri, un’indagine poliziesco-letteraria in lungo e in largo tra i quartieri della città.

PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA

Martedì 6 settembre

ore 18.30: Piazza Lucio Dalla, Bologna

L’invincibile estate

Presentazione del libro L'invincibile estate. Storie di sport e di vita. Trionfi, cadute e rinascite di Claudio Donatelli e Annalisa Nicastro (Rubbettino 2022). Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport del Comune di Bologna dialoga con Claudio Donatelli e Annalisa Nicastro; interviene Pietro Cortelli membro della Fondazione Limpe; modera l'incontro il giornalista Furio Zara.

MOSTRE

Fino al 3 settembre: Biblioteca Salaborsa - Piazza coperta

Renato Casaro. L'ultimo protagonista della scuola italiana dei pittori del cinema.

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì 14.30-20; martedì-venerdì 10-20; sabato 10-19; domenica chiusa. Agosto: lunedì-venerdì 14-19; sabato e domenica chiusa

Si rinnova l’appuntamento estivo con l’esposizione legata al Festival del Cinema Ritrovato dei manifesti originali che hanno fatto la storia del cinema. Quest’anno l’omaggio e? dedicato a Renato Casaro (Treviso, 1935), ultimo protagonista della piu? grande stagione dei cartellonisti del cinema. Un artista geniale conosciuto per il talento, l’autentica passione e l’alta professionalita?, che in maniera innovativa e man mano sempre piu? essenziale ha saputo trasporre in immagine iconica numerosi capolavori del cinema nazionale e internazionale, catturando l’attenzione dei piu? grandi registi italiani e stranieri. Fra gli originali esposti, estratti dalle collezioni della Cineteca di Bologna, alcuni manifesti della collezione privata di Maurizio Baroni, a cui si deve il grande merito di aver ritrovato e riportato alla luce la storia e la carriera artistica dei grandi pittori del cinema italiano. Renato Casaro presenterà il suo catalogo il 29 giugno alle ore 19 in Piazzetta Pier Paolo Pasolini.

Fino al 12 novembre: Biblioteca Salaborsa - Sala della Musica

Jazz in Bo - Bologna Jazz Photo Exhibition

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì 14.30-20; martedì-venerdì 10-20; sabato 10-19; domenica chiusa. Agosto: lunedì-venerdì 14-19; sabato e domenica chiusa

Quaranta musicisti jazz ritratti in luoghi iconici e suggestivi della città di Bologna. A cura di Associazione TerzoTropico-APS e Associazione NuFlava. Con la collaborazione di: Comune di Bologna, Bologna Unesco City of Music, Sala della Musica, Biblioteca Salaborsa, Giuliana DI Gioia Copywriter & Media relations, Wetrust Communication stories.

