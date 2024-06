Bologna Biblioteche: mostre e incontri dal giovedì 6 a mercoledì 12 giugno

Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 6 a mercoledì 12 giugno. In particolare segnaliamo queste iniziative:



Giovedì 6 giugno ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Legami, Eshkol Nevo parla del suo libro Legami (traduzione di Raffaella Scardi, Feltrinelli, 2024) con Lara Crinò. Legge brani dal libro Francesca Cavallin. Interprete Raffaella Scardi. L’incontro è realizzato in collaborazione con Feltrinelli editore e LaFeltrinelli librerie

Venerdì 7 giugno ore 17.30 | Salaborsa Lab Roberto Ruffilli. Open Mic, incursioni musicali per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Ami scrivere e cantare? Hai voglia di far conoscere le tue produzioni? Se la risposta è sì e hai tra i 16 e i 25 anni ti invitiamo ai nostri Open Mic: incontri condotti e animati dal nostro MC “Fu Kyodo“ per giovani music performer che vogliono far conoscere le loro creazioni

Sabato 8 giugno ore 11 | Biblioteca dell'Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater. Amore o potere? Per la rassegna Dentro l’opera 30, il musicologo Piero Mioli legge L’Oro del Reno di Richard Wagner

Martedì 11 giugno ore 15.30 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Tratti d’arte, gli showcase d’artista, rassegna di incontri dedicata ai libri sulle arti figurative ideata e organizzata da Biblioteca Salaborsa in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Si potrà osservare il lavoro dal vivo di Riccardo Draw Raviola, writer, tatuatore, disegnatore, impegnato nella parte finale del proprio processo creativo

martedì 11 giugno ore 17 | Biblioteca Jorge Luis Borges. Storie sotto gli alberi 2024, letture per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Le bibliotecarie Maria Grazia e Virginia e l’educatrice Maria vi aspettano per leggere insieme tante storie illustrate, classiche e nuovissime.

In caso di maltempo l‘attività si svolge all’interno della Biblioteca

martedì 11 giugno ore 17 | Biblioteca Natalia Ginzburg. La meridiana del Quartiere Savena, incontro con il Prof. Fusi Pecci e il Dr. Angeretti per un'introduzione storica sugli orologi solari.

In collaborazione con Arci Bologna e l'Associazione Parco dei Cedri nel Cuore

martedì 11 giugno ore 17.30 | Biblioteca Oriano Tassinari Clò. Il viaggio nella preistoria, per la rassegna Apriamo baracca e burattini 2024 all’interno di Bologna Estate, spettacolo di mimo clown sulla preistoria a cura di Teatro Blu

mercoledì 12 giugno ore 17.30 | Biblioteca Borgo Panigale - Miriam Ridolfi. Bibliomuse. Dalle biblioteche ai musei. 99 cose da sapere sulla pittura dell’800 a Bologna, primo appuntamento della rassegna promossa da Settore Biblioteche e Welfare Culturale e Settore Musei Civici Bologna. Un incontro per scoprire protagonisti, avvenimenti e aneddoti sulla pittura dell'Ottocento a Bologna. A parlarne è Roberto Martorelli, curatore con Isabella Stancari della mostra La pittura a Bologna nel lungo Ottocento | 1796 – 1915

mercoledì 12 giugno ore 18 | Biblioteca Amilcar Cabral. Il controllo delle frontiere e la repressione della solidarietà: scenari presenti e futuri, incontro in occasione della presentazione del libro di Stefano Zirulia, Il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare tra overcriminalisation e tutela dei diritti fondamentali (Giappichelli, 2023). Dialogano con l’autore, Nazzarena Zorzella e Bruno Riccio

fino al 9 giugno | Porta Pratello, Via Pietralata 58. Grisù. Festival di scritture contemporanee, negli spazi di Porta Pratello, torna Grisù, il Festival di scritture contemporanee a cura de Lo Spazio Letterario. Grisù è un Festival che unisce letteratura e socialità, e vedrà la collaborazione con enti e realtà indipendenti del territorio bolognese

Mostre:



Fino al 15 giugno, Biblioteca Oriano Tassinari Clò. Dondoloni silenziosi, mostra immersiva per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni. Una sala della biblioteca è allestita come un vero e proprio spazio immersivo in cui muoversi tra suggestioni sonore e visive. All'interno della sala è presente un'installazione di 100 libri appesi al soffitto, che dondolano all’altezza dei piccoli sguardi impegnati nell’esplorazione di illustrazioni e storie senza parole

Fino al 21 giugno, Biblioteca Italiana delle donne. Le donne lanterna, mostra di sculture in argilla di Claudia Barana-Ranaba, un percorso di scoperta di quello che è stato il primo genocidio del '900 per mano tedesca nei confronti della popolazione Herero, tra il 1904 e il 1907. Le donne, con i loro vestiti ampi e dai colori sgargianti che rimandano all’età coloniale, ci portano dentro l’aspetto estetico e identitario delle Herero

Fino al 22 giugno, Biblioteca Luigi Spina. Oltre il muro: l'ombra dell'anima e della luce mancante, mostra fotografica di Andrea Faeti

Fino al 25 giugno, Biblioteca Salaborsa, Scuderie. La luce di Bologna, mostra fotografica a cura di I-DEA Luce Architettura. Gli scatti del fotografo bolognese Oscar Ferrari documentano il prima e dopo della nuova illuminazione dedicata ai portici, alle porte e ai principali siti monumentali del centro storico della città: un omaggio a Bologna e alla sua luce

