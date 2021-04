Bologna biblioteche: tutti gli appuntamenti online da giovedì 1 a mercoledì 7 aprile

Gli appuntamenti:

Mercoledì 7 aprile, ore 17.30: Biblioteca J.L. Borges

Cook & Go Kids. Primo di tre laboratori online per bambini e famiglie che coniugano il tema del cibo con i libri e la creatività, a cura di Mondo Donna Onlus e BiblioNoi, in collaborazione con la Biblioteca Borges. Durante ciascun appuntamento, sempre il mercoledì alle 17.30, verrà creato un piccolo libro d'artista fatto a mano, dentro il quale raccogliere le ricette scelte dai bambini: ricette di famiglia, ricette della tradizione o semplicemente le loro preferite! Per bambini e bambine da 5 a 8 anni e le loro famiglie. La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi a uno solo o a più appuntamenti.

Info: bit.ly/3u3P07m

GRUPPI DI LETTURA

Mercoledì 7 aprile

ore 17: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

Gruppo di Lettura Leggerezza. Il Gruppo di Lettura si incontrerà su Skype per discutere del libro Cronache marziane di Ray Bradbury. Per info e iscrizioni scrivere una mail a: bibliotecalame@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3m5PTJS

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 1 aprile

ore 17: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

L’ora delle storie. Condivisione sulla pagina Facebook della biblioteca e sul canale YouTube Bologna Biblioteche di un video di consigli e di una storia per bambine e bambini e per le loro famiglie.

Info: bit.ly/3d0R0X2



Venerdì 2 aprile

ore 10: Biblioteca Borgo Panigale

Storie per crescere… da 0 a 24 mesi. Condivisione sulla pagina Facebook della biblioteca e sul canale YouTube Bologna Biblioteche di un video di consigli e di una storia per baby lettori e per il loro genitori. Per info chiamare il numero 051 404930.

Info: bit.ly/3m34KEx

ore 10.45: Biblioteca Luigi Spina

La biblioteca a casa tua. Letture e consigli di lettura per famiglie con bambine e bambini da 2 a 5 anni. Per richiedere il link dell'incontro scrivete a: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/39olcdK



Martedì 6 aprile

ore 16: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

Storie nel parco online. Il Centro Bambini e Famiglie Il Tempo dei Giochi in collaborazione con la Biblioteca organizza incontri di lettura e di chiacchiere su Google Meet con genitori e bimbi da 0 a 6 anni.

Info: bit.ly/2M5XrhZ

ore 17: Biblioteca Natalia Ginzburg

Piccole storie della biblioteca. Quinto appuntamento online con Piccole Storie dalla Biblioteca, storie brevi per i più piccoli fino a tre anni. Per iscriversi telefonare in biblioteca al numero 051 466307.

Info: bit.ly/3sA5KCQ



Mercoledì 7 aprile

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Storie piccine... insieme con un click! Letture in streaming sulla piattaforma Google Meet, per bambine e bambini. È necessario prenotare lasciando una email. Per info chiamare il numero 051 404930 o scrivere una email a: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Info: bit.ly/2PI6YgQ

ore 17: Biblioteca Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

Club del libro. Hai almeno 10 anni? Hai una storia da raccontare? Ti piace leggere? Film, fumetti, giochi da consigliare? Partecipa al Club del libro con Chiara, Filippo, Rebecca, Martina, Emanuele, Mira e Francesca. L’incontro si svolgerà in modalità online in Google Meet. Per ricevere il link scrivere a: bibliotecalame@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3rBajv6

ore 17: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Le storie del mercoledì. Letture ad alta voce, su piattaforma Google Meet, per piccoli grandi lettori e lettrici dai 2 ai 5 anni. Per partecipare chiamare il numero 051 2194301.

Info: bit.ly/3fncKz6

ore 17.45: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Ti leggo una storia. Letture ad alta voce, su piattaforma Google Meet, per piccoli grandi lettori e lettrici da 5 a 8 anni. Per partecipare chiamare il numero 051 2194301.

Info: bit.ly/3u0D4Ty



MOSTRE

Dal 24 marzo al 27 giugno: Biblioteca dell’Archiginnasio

Cercar lo tuo volume. Documenti danteschi in Archiginnasio. La mostra, allestita dalla Biblioteca dell’Archiginnasio in occasione del settimo centenario della morte di Dante (1321-2021), è organizzata in collaborazione con la Società Dantesca Italiana ed è inserita nel percorso espositivo diffuso ideato dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione che unisce diverse città dell’Emilia-Romagna. La mostra di Archiginnasio vuole valorizzare i materiali danteschi antichi e moderni posseduti dalla biblioteca, inserendoli nel contesto delle altre raccolte conservate in Archiginnasio. In attesa di poterla apprezzare dal vivo, quando le condizioni socio-sanitarie consentiranno nuovamente l’apertura delle mostre, possiamo consultare i preziosi materiali esposti nella versione online.

Info: bit.ly/2Pinkw5

PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA

Incontri, libri, letture, luoghi della lettura, gruppi di lettura

Leggere la storia del PCI. Nel centenario della nascita del Partito Comunista Italiano, la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna organizza un ciclo di seminari di discussione e riflessione sulla storia del comunismo italiano. Sul sito della Fondazione tutte le indicazioni per seguire gli incontri e una bibliografia dedicata.

Info: pattoletturabo.it