Bologna biblioteche: tutti gli appuntamenti da giovedì 2 a mercoledì 8 settembre

Da mercoledì 1 settembre le biblioteche del Comune di Bologna estendono i loro orari di apertura: Archiginnasio, Salaborsa con Salaborsa Ragazzi, le biblioteche specializzate e tutte le biblioteche di pubblica lettura torneranno ai loro consueti orari. Tutti gli orari aggiornati li trovate sul sito bibliotechebologna.it

Dall'8 settembre al 23 ottobre

Ti ricordi come fa? RimPOLPA: rime e filastrocche da giocare

Prende il via un ciclo di dieci incontri in cinque biblioteche di pubblica lettura, in ognuno de quali una musicista e una danzatrice inviteranno bambini e adulti a usare la voce e il corpo per giocare con le conte e le filastrocche in tante lingue diverse. Il repertorio proposto verrà integrato con i ricordi personali dei partecipanti, in un intreccio di culture, lingue, suoni e ritmi. Chi vorrà potrà lasciare una registrazione audio delle rime ritrovate e ricordate. Le registrazioni andranno a rimpolpare POLPA, la raccolta di filastrocche di gioco che il poeta Bruno Tognolini ha donato alle biblioteche bolognesi. POLPA sarà disponibile e accessibile a tutti sul sito di Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Le attività sono a cura di Associazione QB Quanto Basta e fanno parte del progetto PoeZia ideato e promosso da Bologna Biblioteche. Gli incontri sono su prenotazione, per bambine e bambini dai 5 ai 9 anni e i loro genitori.

ALTRI APPUNTAMENTI

Venerdì 3 settembre

ore 17.30: Biblioteca dell'Archiginnasio - sala dello Stabat Mater

Patrizia Vicinelli. Lecture con Niva Lorenzini. Niva Lorenzini, docente di poesia italiana del Novecento tra le maggiori studiose dell’opera di Patrizia Vicinelli, darà vita a una lecture che ricostruisce l’opera e la vita rivoluzionaria della poeta, dagli anni iniziali di Bologna, a quelli del suo trasferimento a Roma, con l’incontro con Emilio Villa, Aldo Braibanti, il Gruppo 63, fino alla vita nomade degli anni ‘70 e alle esperienze dell’ultimo decennio prima della sua scomparsa.

Poeta, performer, artista, filmmaker sperimentale bolognese: a trent’anni dalla sua scomparsa, Archivio Aperto celebra la poesia di Patrizia Vicinelli (1943-1991) con Patrizia Vicinelli – In transito, un progetto composito curato da Giulia Simi dedicato alla ri-scoperta della sua figura, tra eventi, proiezioni, letture ed esposizioni.

GRUPPI DI LETTURA

Martedì 7 settembre

ore 17.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Gruppo di Lettura Liber(a)mente. Riprendono gli appuntamenti del gruppo di lettura in presenza. Il libro scelto è L'inverno del nostro scontento di John Steinbeck. I posti sono limitati, quindi è necessario prenotare chiamando il numero 051 466307.

Mercoledì 8 settembre

ore 17: Biblioteca Orlando Pezzoli

Gruppo di Lettura Biblioteca Pezzoli. Il Gruppo di Lettura si riunisce per parlare del libro Le nostre anime di notte di Kent Haruf. L'incontro sarà in modalità mista online e in presenza. È richiesta la prenotazione: telefono 051 2197544; email: biblpezz@comune.bologna.it

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 2 settembre

ore 15: Biblioteca Natalia Ginzburg

Giochi da tavolo in biblioteca. Per ragazze e ragazzi da 8 a 11 anni. Incontro su prenotazione, chiamando in biblioteca al numero 051 466307.

ore 17: Biblioteca Luigi Spina

Il pranzo di Arlecchino. Nell'ambito di Bologna Estate, la biblioteca ospita la rassegna Ripartiamo col teatro dei burattini. A cura della Compagnia Il Teatrino dell'Es di Vittorio Zanella. È necessaria la prenotazione chiamando il numero 051 2194301.

ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges

Storie sotto gli alberi. Letture ad alta voce per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Dal 2 settembre riprendono nel giardino Pierfrancesco Lo Russo, le letture sotto agli alberi davanti alla Biblioteca J.L. Borges. Le bibliotecarie Virginia e Maria Grazia vi aspettano per trascorrere un po' di tempo insieme alle più belle storie illustrate e in rima, le fiabe e le avventure che si trovano sugli scaffali della biblioteca J.L. Borges. I bambini e le bambine potranno accedere liberamente fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Informazioni e prenotazioni al numero 051 2197770 e via mail a: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Venerdì 3 settembre

ore 17.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Storie sotto l'albero: Per ogni qua c'è sempre un là. Dopo la pausa di Agosto, riprendono le storie sotto l'albero presso il Parco Europa Unita: letture per bambine e bambini da 3 a 7 anni. Per prenotare telefonare al n. 051/466307.

Lunedì 6 settembre

ore 9.30 o 10.30: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Cucciolibri. Incontri sull'ascolto delle storie con orecchie, occhi e cuore per bimbe e bimbi da 0 a 12 mesi con mamme e papà. Le letture sono a numero chiuso, su prenotazione e con le modalità di accesso previste per l'ingresso in biblioteca.

Mercoledì 8 settembre

ore 17: Biblioteca Natalia Ginzburg

Ti ricordi come fa? RimPOLPA: rime e filastrocche da giocare. Una musicista e una danzatrice inviteranno bambini e adulti a usare la voce e il corpo per giocare con le conte e le filastrocche in tante lingue diverse. Il repertorio proposto verrà integrato con i ricordi personali dei partecipanti, in un intreccio di culture, lingue, suoni e ritmi. Chi vorrà potrà lasciare una registrazione audio delle rime ritrovate e ricordate. Le registrazioni andranno a rimpolpare POLPA, la raccolta di filastrocche di gioco che il poeta Bruno Tognolini ha donato alle biblioteche bolognesi. Per bambine e bambini dai 5 ai 9 anni. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 051 466307.

ore 17: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

All'ombra della magnolia. Letture per bimbe e bimbi da 1 a 6 anni. Racconti e brevi storie lette sotto la grande magnolia della biblioteca e tanti tanti libri da prendere a prestito per continuare le letture in famiglia.

PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA

Incontri, libri, letture, luoghi della lettura, gruppi di lettura

Giovedì 2 settembre

ore 20.30: Teatro Comunale di Bologna

In occasione dell'opening di Archivio Aperto 2021, Patrizia Vicinelli, parole, immagini, voce. Concerto di Paolo Fresu sulle parole della poeta a trent'anni dalla scomparsa.

MOSTRE

Fino al 4 settembre: Biblioteca Salaborsa – piazza coperta

Maurizio Baroni. L’uomo che inventò i pittori di cinema

Orari: lunedì 14.30-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 10-19

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Allestita dalla Cineteca di Bologna, è visitabile la mostra in cui sono esposti alcuni pezzi della collezione di Maurizio Baroni, uno dei maggiori collezionisti e studiosi del manifesto cinematografico italiano. La sua collezione comprende oltre 32.000 tra manifesti, locandine e fotobuste di oltre 27.000 titoli che hanno fatto la storia del cinema italiano e non solo, databili a partire dal 1945. Oltre a una collezione dedicata alla musica da cinema, che conta oltre 91.000 brani di colonne sonore di film edite e inedite.

Fino al 10 settembre: Biblioteca J.L. Borges

Babamostra - I nostri eroi preferiti

Orari: lunedì 14-19, martedì-giovedì 9-19, venerdì 9-14

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Piccola mostra di tavole illustrate, libri e disegni nata da un'idea della casa editrice Babalibri che ha messo a disposizione delle biblioteche e delle scuole le tavole illustrate dei suoi libri più belli, per realizzare piccole esposizioni che stimolassero la creatività dei bambini intorno alle storie raccontate negli albi illustrati. La Biblioteca Borges, durante l'inverno 2021, ha organizzato la consegna dei libri e delle tavole illustrate direttamente ad alcune scuole del Quartiere Porto-Saragozza, lasciando ai bambini la possibilità di divertirsi con le storie e chiedendo loro un piccolo disegno in cambio. Alla fine della scuola i bambini e le bambine delle scuole coinvolte hanno rimandato indietro una trentina di piccole opere colorate. Un regalo bellissimo che ora ora dialoga con le tavole illustrate e con i libri di Babalibri in questa piccola esposizione in biblioteca.

Fino al 12 settembre: Casa Carducci

Enciclopodia. Un giro a piedi di Casa Carducci

Orari: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-14

Ingresso: a pagamento con biglietto in vendita presso il Museo Civico del Risorgimento

Se si potesse fare un giro a piedi di una lingua sarebbe un’enciclopodia. Marion Bataille, artista e progettista di libri francese, ci ha provato, con un’installazione che trasforma la casa di Giosue Carducci, nel centenario della sua fondazione, in uno spazio pieno di meraviglie, da esplorare camminando al ritmo delle sue poesie.

Fino al 30 settembre: Biblioteca dell’Archiginnasio - primo piano

Eccellenze italiane. La nuova generazione degli illustratori per ragazzi

Orari: lunedì-venerdì 9-19, sabato 9-18

Ingresso: gratuito senza prenotazione

La Biblioteca dell'Archiginnasio ospita la terza edizione della mostra internazionale sul panorama italiano dell'illustrazione per ragazzi. La mostra presenta opere di venti artisti, scelti tra le personalità di spicco più prominenti, molti di loro selezionati alla Mostra Illustratori di Bologna Children's Book Fair.

Dal 6 al 18 settembre: Biblioteca Salaborsa

Dante Cruicchi l'artigiano della pace

Orari: lunedì 14.30-20, martedì-venerdì 10-20, sabato 10-19

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Dante Cruicchi è stato il principale artefice della coltivazione della memoria dell'eccidio di Monte Sole e si è impegnato per gran parte della propria vita nell'educazione alla pace, nella diffusione della cultura democratica e nella realizzazione della giustizia sociale.

Fu il promotore dell'Unione mondiale delle città martiri, facendo in modo che gli esempi di Marzabotto e di tanti altri luoghi contraddistinti da violenze e orrori di guerra fossero un invito alla cultura del dialogo e del confronto.

In occasione del centenario della nascita, il Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto organizza in Salaborsa, una mostra sulla sua vita ricordando la sua esperienza come amministratore locale e il suo impegno per la pace.

INDIRIZZI E RECAPITI

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1

telefono: 051 276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it – https://www.archiginnasio.it/

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3

telefono: 051 2194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3

telefono: 051 2194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5

telefono: 051 2196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it – https://www.casacarducci.it/

Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24

telefono: 051 581464 – email: amicabr@comune.bologna.it – https://www.centrocabral.com/

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

telefono: 051 2197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

telefono: 051 434383 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123

telefono: 051 2197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2

telefono: 051 404930 - email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

telefono: 051 6350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

telefono: 051 6312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14

telefono: 051 2195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5

telefono: 051 2195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50

telefono: 051 2194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

telefono: 051 466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5

telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it – https://bibliotecadelledonne.women.it/

Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant'Isaia, 18

telefono: 051 3397211 – email: istituto@istitutoparri.it – https://www.istitutoparri.eu/