Bologna biblioteche: tutti gli appuntamenti online fra eventi per bambini, letture e mostre

Bologna biblioteche: tutti gli appuntamenti online da giovedì 8 a mercoledì 14 aprile. Sono tantissimi gli eventi proposti questa settimana.

Eventi in evidenza:

Sabato 10 aprile, ore 17: Biblioteca Salaborsa

Prende avvio sabato 10 aprile la sesta edizione de Il Lettino e la Piazza, il ciclo di incontri fra psicoanalisti, intellettuali e rappresentanti della società civile per riflettere e dialogare sui temi sensibili del presente a cura del Centro Psicoanalitico di Bologna e di Biblioteca Salaborsa. Il tema della rassegna di quest'anno sarà Prendersi cura della paura. Nel primo incontro, Paura del virus o paura della cura? si parlerà di virus, vaccini e cure con Nicola Magrini, direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e Roberto Goisis, psicoanalista. Modera Veronica Ceruti, direttrice Bologna Biblioteche. L’incontro, ad accesso libero, sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Info: bit.ly/2R0ohdp

ALTRE INIZIATIVE

Venerdì 9 aprile

ore 18: Biblioteca Natalia Ginzburg

Ne leggiamo un altro? Cercate idee e spunti per leggere albi sempre nuovi con i vostri bimbi? Per iscriversi chiamare il numero 051 466307 o scrivere una mail a: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Info: bit.ly/39GYRbp

Venerdì 9 aprile ore 17 - Sabato 10 aprile ore 11:30: Biblioteca italiana delle Donne

Workshop: Codici Differenti. Seconda giornata di studi sul tema degli ambienti digitali di apprendimento e delle strategie educative in una prospettiva di educazione al genere e alle differenze. Nelle giornate di venerdì 9 aprile e sabato 10 aprile si svolgeranno quattro workshop destinati a docenti delle scuole dei diversi ordini e gradi nella cornice teorica definita dalla nostra prima giornata di lavoro tenuta in dicembre e dedicata a indagare la didattica in ambiente digitali in una prospettiva di genere. La partecipazione è gratuita e richiede l’iscrizione entro l’8 aprile. I laboratori sono gratuiti, prevedono un numero massimo di 15 partecipanti e sono destinati a docenti, educatori ed educatrici delle scuole e dei servizi educativi. Per iscriversi inviare una mail a: grupposcuola@women.it indicando nell'oggetto il workshop a cui si vuole partecipare.

Info: bit.ly/3wzeafS

Lunedì 12 aprile

ore 19: Istituto Storico Parri

Diario alimentare. Storie di cibo e consumi. Terzo appuntamento: Luoghi del consumo nel boom economico. dagli spacci ai supermercati coop. Intervengono: Tito Menzani (Università di Bologna), Paolo Capuzzo (Università di Bologna), Roberto Parisini (Università di Ferrara). Attraverso la storia dell’alimentazione e dei consumi è possibile mettere a fuoco, in maniera inedita, complesse vicende del Novecento italiano che aiutano a fare luce anche sul nostro presente. Un ciclo di appuntamenti – iniziati a dicembre - per raccontarvi la vita quotidiana, le trasformazioni del mondo produttivo, le modalità di consumo degli italiani.

info: bit.ly/31OLP78

Mercoledì 14 aprile

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Come i social media fanno profitti e perché la disinformazione e la propaganda sono ampiamente presenti sui social? L’evento, dedicato a genitori con figli dai 13 ai 18 anni, è parte di Zoomer VS Boomer, un ciclo di incontri online, paralleli per gli adolescenti e i loro genitori per la corretta informazione in rete e per il contrasto delle fake news e dell'hate speech online.

Posti limitati, l'accesso verrà fornito una volta effettuata l'iscrizione obbligatoria. Gli incontri rivolti alle ragazze e ai ragazzi saranno tenuti dalla D.ssa Janice Diamantino Caribè, educatrice e formatrice.

Gli incontri rivolti ai genitori saranno tenuti dalla D.ssa Damiana Aguiari, giornalista.

Per info e iscrizioni: 051 404930 - bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3fJoJXZ

GRUPPI DI LETTURA

Lunedì 12 aprile

ore 20.30: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Letture in Bi.Sca. Il gruppo di lettura si incontra online, per discutere del libro Il viaggio dell’elefante di José Saramago. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it.

Info: bit.ly/3unJQTN

Martedì 13 aprile

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa

Un libro in borsa. Il Gruppo di lettura si riunisce online per parlare del libro La boutique del mistero di Dino Buzzati. La partecipazione avviene tramite Meet, per informazioni scrivere una mail a: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3r9r953

ore 18: Biblioteca Jorge Luis Borges

L’obbedienza distruttiva. Nell’ambito del progetto VOCI a cura di Teatro del Pratello, gruppo di Lettura online su piattaforma Meet che propone la discussione libera e aperta a tutti, intorno ai libri che hanno raccontato il processo Eichmann, del quale ricorre il sessantesimo anniversario.

Il prossimo incontro sarà incentrato sullo scambio di idee intorno al libro L'obbedienza distruttiva: il caso Eichmann, di Piero Bocchiaro, Laterza. Per info e per iscrizioni al gruppo di lettura scrivere a: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3fMGg1d



Mercoledì 14 aprile

ore 17: Biblioteca Orlando Pezzoli

Gruppo di lettura Biblioteca Pezzoli. Il Gruppo di Lettura si riunisce online per parlare del libro L'amico ritrovato di Fred Uhlman. Per informazioni su come partecipare telefonare al numero 051 2197544 oppure scrivere all'indirizzo: biblpezz@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3mm7WeE

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 8 aprile

ore 17: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

L’ora delle storie. Condivisione sulla pagina Facebook della biblioteca e sul canale YouTube Bologna Biblioteche di un video di consigli e di una storia per bambine e bambini e per le loro famiglie.

Info: bit.ly/3cSAw4a

ore 18.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Piccole storie della biblioteca. Quinto appuntamento online con Piccole Storie dalla Biblioteca, storie brevi per i più piccoli fino a tre anni. Per iscriversi telefonare in biblioteca al numero 051 466307.

Info: bit.ly/3sA5KCQ

Venerdì 9 aprile

ore 10: Biblioteca Borgo Panigale

Storie per crescere… da 0 a 24 mesi. Condivisione sulla pagina Facebook della biblioteca e sul canale YouTube Bologna Biblioteche di un video di consigli e di una storia per baby lettori e per il loro genitori. Per info chiamare il numero 051 404930.

Info: bit.ly/31Q3agk

ore 10.45: Biblioteca Luigi Spina

La biblioteca a casa tua. Letture e consigli di lettura per famiglie con bambine e bambini da 2 a 5 anni. Per richiedere il link dell'incontro scrivete a: bibliotecalspina@comune.bologna.it.

Info: bit.ly/3sTdlwd

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Avamposto di lettura. Se sei un ragazzo o una ragazza che frequenta le scuole secondarie e ti piace leggere, puoi frequentare un gruppo di lettura e chiacchierare di libri, film, fumetti, incontrare e intervistare scrittori. L'incontro si terrà online. Per informazioni e per iscriversi telefonare in biblioteca al numero 051 2194411.

Info: bit.ly/2KDedDX

Sabato 10 aprile

ore 9.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Piccole gemme. All'interno della rassegna Storie dalla Biblioteca, letture e laboratorio online per bambine e bambini da 3 anni in su. Per iscriversi è necessario compilare un modulo. Per informazioni chiamare il numero 051 466307.

Info: bit.ly/31QNjhi

Lunedì 12 aprile

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Primavera nel mio giardino. Lettura e laboratorio online su piattaforma Meet, per bambine e bambini da 3 a 6 anni. Per maggiori info e per prenotare chiamare lo 051 404930 o scrivere una mail a: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3rWz3y6

ore 17: Biblioteca Luigi Spina

Albi a merenda. Letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise e tanto altro per bambine/i e ragazze/i. Chiedere il link per partecipare a: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3cSTsQi

Martedì 13 aprile

ore 16: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

Storie nel parco online. Il Centro Bambini e Famiglie Il Tempo dei Giochi in collaborazione con la Biblioteca organizza incontri di lettura e di chiacchiere su Google Meet con genitori e bimbi da 0 a 6 anni.

Info: bit.ly/2M5XrhZ

ore 17: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

Tanti libri sul tappetone. Condivisione sulla pagina Facebook della biblioteca e sul canale YouTube Bologna Biblioteche di un video di consigli e di una storia per bebè e per le loro famiglie. Per informazioni chiamare il numero 051 434383.

Info: bit.ly/3rO1bn6

ore 18: Biblioteca Jorge Luis Borges

Storie di primavera online. Letture di albi illustrati, fiabe e filastrocche per bambine e bambini da 4 a 8 anni e per le loro famiglie. A cura della biblioteca e di Coopculture. Per richiedere il link degli incontri scrivere a: bibliotecaborges@comune.bologna.it o telefonare al numero 051 2197770.

Info: bit.ly/30qgBTd

Mercoledì 14 aprile

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Storie piccine... insieme con un click! Letture in streaming sulla piattaforma Google Meet, per bambine e bambini. È necessario prenotare lasciando una email. Per info chiamare il numero 051 404930 o scrivere una email a: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Info: bit.ly/2OnepcM

ore 17: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Le storie del mercoledì. Letture ad alta voce, su piattaforma Google Meet, per piccoli grandi lettori e lettrici dai 2 ai 5 anni. Per partecipare chiamare il numero 051 2194301.

Info: bit.ly/3cVaBcq

ore 17.30: Biblioteca J.L. Borges

Cook & Go Kids. Secondo di tre laboratori online per bambini e famiglie che coniugano il tema del cibo con i libri e la creatività, a cura di Mondo Donna Onlus e BiblioNoi, in collaborazione con la Biblioteca Borges. Durante ciascun appuntamento, sempre il mercoledì alle 17.30, verrà creato un piccolo libro d'artista fatto a mano, dentro il quale raccogliere le ricette scelte dai bambini: ricette di famiglia, ricette della tradizione o semplicemente le loro preferite! Per bambini e bambine da 5 a 8 anni e le loro famiglie. La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi a uno solo o a più appuntamenti.

Info: bit.ly/3u3P07m

ore 17.45: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Ti leggo una storia. Letture ad alta voce, su piattaforma Google Meet, per piccoli grandi lettori e lettrici da 5 a 8 anni. Per partecipare chiamare il numero 051 2194301.

Info: bit.ly/31O6GHI

MOSTRE

Dal 24 marzo al 27 giugno: Biblioteca dell’Archiginnasio

Cercar lo tuo volume. Documenti danteschi in Archiginnasio. La mostra, allestita dalla Biblioteca dell’Archiginnasio in occasione del settimo centenario della morte di Dante (1321-2021), è organizzata in collaborazione con la Società Dantesca Italiana ed è inserita nel percorso espositivo diffuso ideato dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione che unisce diverse città dell’Emilia-Romagna. La mostra di Archiginnasio vuole valorizzare i materiali danteschi antichi