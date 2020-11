Biblioteche di Bologna: tanti eventi online fra letture e mostre virtuali

Biblioteche del Comune di Bologna: tutti gli appuntamenti online da giovedì 12 a mercoledì 18 novembre

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, da giovedì 5 novembre tutte le biblioteche sono chiuse al pubblico. Sono sospese le attività in presenza (presentazioni di libri, laboratori, incontri, letture) e non è possibile visitare le mostre.

Restano validi esclusivamente gli appuntamenti programmati in modalità online. Anche i gruppi di lettura si riuniscono in online.

La durata dei prestiti in corso è stata automaticamente prorogata e i libri potranno essere restituiti senza alcuna sanzione alla riapertura delle biblioteche.

Anche se le biblioteche sono chiuse è comunque attivo il nuovo servizio di PRESTITO A DOMICILIO: potete chiamare la biblioteca più vicina al vostro luogo di residenza e chiedere il libro, il cd o il dvd che cercate. Le consegne e i ritiri avvengono, in tutta sicurezza, una volta a settimana grazie ai fattorini in bicicletta di #ConsegneEtiche.

Info: https://bit.ly/2JUrTKB



IN EVIDENZA



Marietti 1820-2020. Due secoli di libri tra Torino e Bologna. Il primo ottobre ha aperto, nel quadriloggiato superiore dell’Archiginnasio, una mostra promossa dalla casa editrice Marietti in occasione del suo bicentenario: duecento anni di storia riassunti in sedici vetrine che ospitano oltre cento tra libri, lettere, fotografie, cataloghi e folder. Realizzata in collaborazione con la Biblioteca dello studentato per le missioni e con il patrocinio dell'IBC della Regione Emilia-Romagna, la mostra al momento non è visitabile ma, dopo la riapertura al pubblico del palazzo dell’Archiginnasio, resterà aperta fino al 10 gennaio 2021.

È comunque sempre disponibile la versione online della mostra a questo indirizzo: https://www.mariettieditore. it/bicentenario/mostra-di- bologna-timeline

Della mostra si anche può scaricare gratuitamente il catalogo: https://www.mariettieditore. it/bicentenario/mostra-di- bologna-ebook

Sempre gratuitamente si può scaricare anche l’ebook Parole in viaggio. Lezioni per il bicentenario, un itinerario per celebrare i 200 anni della casa editrice: https://www.mariettieditore. it/bicentenario/parole-in- viaggio-ebook

Info: bit.ly/3mZ7P8Y



ALTRE INIZIATIVE



giovedì 12 novembre

ore 12.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi - INCONTRO ON LINE

Letti e promossi. Gli incontri sono indirizzati a bibliotecari, educatori, pedagogisti che operano nei servizi dell'area metropolitana e possono confrontarsi sulle novità editoriali per lettori e lettrici da 0 a 6 anni. Sono prenotabili telefonando allo 051 2194411 da lunedì al venerdì dalle 13 alle 19.



ore 18: Biblioteca Italiana delle Donne - INCONTRO ON LINE

#DonnealCentro. Le donne nei movimenti di rivolta popolare: Iran

In continuità con le sue pluriennali esperienze transnazionali, l’Associazione Orlando organizza una serie di incontri che hanno come focus di interesse alcuni paesi dove nell’ultimo anno hanno fatto irruzione rivolte popolari che hanno visto le donne protagoniste delle rivendicazioni. Il primo di tali incontri è dedicato all'Iran. Introduce: Rita Alicchio, Associazione Orlando. Interviene la giornalista e storica Farian Sabahi. Video dello spettacolo Una danza per Sahar. La ragazza blu Regia di Azadeh Ahmadian. Nella realizzazione dell’iniziativa sono state coinvolte attiviste iraniane che vivono a Bologna, Le Donne in Nero, Donne per Nasrin, il Centro interculturale Zonarelli e i Giuristi Democratici. L'incontro sarà online, sulla piattaforma di videoconferenze Jitsi Meet.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un'email a: ritaalicchio@gmail.com



sabato 14 novembre

ore 17: Biblioteca Salaborsa - EVENTO ON LINE

Siamo troppi? La sovrappopolazione e gli scenari futuri. All’interno della rassegna Pillole di scienza, conferenza in streaming con Stefano Manfredini, sul canale Youtube di Bibliobologna.





lunedì 16 novembre

ore 17: Istituto Storico Parri - EVENTO ON LINE

Sovranismo e populismo nella crisi del progetto europeo. Il caso Ungheria

Cosa intendiamo per cittadinanza digitale oggi? Quali i percorsi possibili per abbattere i muri reali, o quelli virtuali del digital divide?

Intervengono: Stefano Bottoni (UniFi) e Paolo Capuzzo (UniBo)

In diretta sulla pagina Facebook dell'Istituto storico Parri https://www.facebook.com/ istitutoparri/



GRUPPI DI LETTURA



mercoledì 18 novembre

ore 18: Biblioteca Salaborsa - INCONTRO ON LINE SU MEET

Il circolo del giallo. Il Gruppo di lettura dedicato agli amanti del giallo e del noir si riunisce per parlare del libro Lumen di Ben Pastor. Per informazioni sulla partecipazione tramite Meet scrivere a: bibliotecasalaborsa@comune. bologna.it



EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI



venerdì 13 novembre

ore 15.30: Biblioteca Natalia Ginzburg - INCONTRO ON LINE

Avamposto di Lettura. Incontro per ragazze e ragazzi da 11 a 16 anni, per chiacchierare di libri, film, fumetti. Per informazioni e per iscriversi, telefonare in biblioteca al numero 051 466307.



lunedì 16 novembre

ore 17: Biblioteca Luigi Spina - EVENTO ON LINE

Albi a merenda. Letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Fino alla riapertura della biblioteca è possibile partecipare alle letture da remoto chiedendo alla biblioteca il link per l'incontro su piattaforma online: bibliotecalspina@comune. bologna.it





mercoledì 18 novembre

ore 17: Biblioteca Luigi Spina - EVENTO ON LINE

Il mercoledì dei piccini. Letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise per bambine e bambini da 3 a 5 anni. Fino alla riapertura della biblioteca è possibile partecipare alle letture da remoto chiedendo alla biblioteca il link per l'incontro su piattaforma online: bibliotecalspina@comune. bologna.it