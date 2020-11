Biblioteche di Bologna: tutti gli appuntamenti online fino al 2 dicembre

Biblioteche del Comune di Bologna: tutti gli appuntamenti online da giovedì 26 novembre a mercoledì 2 dicembre 2020

In applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le biblioteche sono chiuse al pubblico. Sono sospese le attività in presenza (presentazioni di libri, laboratori, incontri, letture) e non è possibile visitare le mostre. Restano validi esclusivamente gli appuntamenti programmati in modalità online. Anche i gruppi di lettura si riuniscono in online. La durata dei prestiti in corso è stata automaticamente prorogata e i libri potranno essere restituiti senza alcuna sanzione alla riapertura delle biblioteche.

Anche se le biblioteche sono chiuse è comunque possibile prendere libri in prestito grazie al servizio di prestito a domicilio: potete chiamare la biblioteca più vicina al vostro luogo di residenza e chiedere il libro, il cd o il dvd che cercate. Le consegne e i ritiri avvengono, in tutta sicurezza e una volta a settimana, grazie ai fattorini in bicicletta di #ConsegneEtiche.

Info: https://bit.ly/2JUrTKB

IN EVIDENZA

Le Biblioteche di Bologna partecipano alla XV edizione del festival La Violenza Illustrata con un insieme di proposte di lettura e approfondimento suddivise nei vari ambiti in cui si articola la violenza sulle donne. Giunto alla sua XV edizione, il festival promosso dalla Casa delle donne per non subire violenza quest'anno prende il titolo di Vicine di case e si tiene dal 25 novembre al 10 dicembre 2020. L'edizione del 2020 aderisce ai sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere.

Si propongono libri, selezionati tra le pubblicazioni più recenti, che si posso prendere a prestito da varie biblioteche del polo di Bologna e/o sono disponibili in formato ebook sulla biblioteca digitale EmiLib.

Info: bit.ly/36MQDfG

ALTRE INIZIATIVE

lunedì 30 novembre

ore 17: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna - EVENTO ONLINE SU FACEBOOK

Crimini di guerra - Le strategie della violenza nell'Italia occupata dai tedeschi

Le stragi e le azioni violente dell'esercito di occupazione tedesco e delle formazioni fasciste della Repubblica sociale italiana hanno segnato indelebilmente la storia d'Italia tra il settembre 1943 e la primavera del 1945. Quale funzione aveva quella violenza? Quali erano i risultati attesi da tedeschi e fascisti nel breve e nel lungo periodo? Quali tracce sono rimaste nella nostra memoria collettiva?

Ne parliamo con Toni Rovatti (Unibo). Conduce: Luca Pastore (Istituto storico Parri). In diretta sulla pagina Facebook dell'Istituto storico Parri: https://www.facebook.com/istitutoparri/

Info: bit.ly/3nOM9Mg



mercoledì 2 dicembre

ore 17: Biblioteca dell'Archiginnasio - EVENTO ONLINE SU YOUTUBE

In collegamento dalla Sala dello Stabat Mater la conferenza: Chiome, lettere e quaderni. Relatore: Antonio Castronuovo. Incontro nell'ambito della rassegna Il Gigante per il Titano. Bologna per Beethoven nel 250° dalla nascita. L'incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Biblioteca dell'Archiginnasio: https://www.youtube.com/user/Archiginnasio

Info: bit.ly/2UPrpYr

ore 17: Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri - INCONTRO ON LINE

Una forza della natura. Secondo appuntamento con il ciclo di incontri di Letture salutari. Rimedi naturali per affrontare la stagione invernale e sostenere le difese immunitarie. A cura di Miriam Cappi, erborista. Per iscrizioni chiamare il numero 051 2195530.

Info: bit.ly/3710E97

ore 17: Biblioteca Amilcar Cabral - EVENTO ONLINE SU YOUTUBE

I conflitti in area MENA (Middle East and North Africa) o dell’impossibilità di essere “normali”: suggerimenti per la costruzione di un percorso bibliografico ragionato. Incontro/laboratorio con il prof. Paolo Branca, docente di Lingua e letteratura araba all’Università Cattolica di Milano. Per partecipare collegarsi a https://youtu.be/fU-7WLonFB0

Info: bit.ly/2J4vHJ8

GRUPPI DI LETTURA

giovedì 26 novembre

ore 17: Biblioteca Luigi Spina - INCONTRO ONLINE

Il pilastro della mente. Incontro da remoto su piattaforma Google Meet. Il gruppo di lettura parlerà del libro Il figlio del dio del tuono di Arto Paasilinna. Per partecipare scrivere a: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/35K22O0

ore 17: Biblioteca del Centro Amilcar Cabral - INCONTRO ONLINE

Gruppo di Lettura sulla letteratura israeliana contemporanea. Parleremo di Verso casa di Assaf Inbari (Giuntina, 2020). Coordinerà Anna Grattarola. Negli anni Venti del Novecento un gruppo di giovani ebrei lascia l'Unione Sovietica e si trasferisce nella Palestina mandataria. Per partecipare inviare una richiesta via email a: amicabr@comune.bologna.it. Riceverete l'invito a partecipare con le semplicissime istruzioni per partecipare all'incontro. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Museo Ebraico di Bologna, Biblioteca Amilcar Cabral, Sinistra per Israele, Istituto Parri.

Info: https://bit.ly/3nSV2Eu



mercoledì 2 dicembre

ore 20.30: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti - INCONTRO ONLINE

Letture in Bi.Sca. Il gruppo di lettura si incontra online per parlare del libro L’estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel. Per partecipare telefonare al numero 051 2194301, o scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://bit.ly/35EXZB8

EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

giovedì 26 novembre

ore 17: Biblioteca Luigi Spina - EVENTO ONLINE

La biblioteca in gioco. Sfide di gioco online per ragazze/i da 11 a 15 anni. Si giocherà a Eruption, Kingdom builder, Tuluva, Can’t stop. Si può richiedere il link per partecipare scrivendo a: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3nBSRFb



sabato 28 novembre

ore 14.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi c/o Centro Anni Verdi San Donato

Corpo e spazio come starci dentro. Un laboratorio di movimento e teatro fisico rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni in OfficinAdolescenti in collaborazione con l'associazione MUVet. Presso il Centro Anni Verdi San Donato in via Panzini 1/B al Pilastro. Il laboratorio verrà svolto nel pieno rispetto delle normative sanitarie, l'obbligo di indossare la mascherina, la misurazione della temperatura corporea, il tracciamento dei partecipanti, l'igienizzazione delle mani e il rispetto del distanziamento sociale. L'evento è gratuito, è obbligatoria l'iscrizione. Comunicaci la tua partecipazione scrivendo al +39 3473493038 oppure tramite la pagina Facebook e Instagram, entro il giorno prima dell'attività.

Info: bit.ly/3pQxemy



lunedì 30 novembre

ore 10: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti - EVENTO ONLINE

Cucciolibri 0-12 mesi. Consigli di lettura per genitori di bebè. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it.

Info: bit.ly/3nCvVG9

ore 15.30 e 17.30: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti - EVENTO ONLINE

Ti leggo una storia. Letture ad alta voce per bambini da 6 a 8 anni. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it.

Info: bit.ly/3nCvVG9

ore 16.30: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti - EVENTO ONLINE

Le storie iniziano di lunedì. Letture ad alta voce per bambini da 2 a 5 anni. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it.

Info: bit.ly/3nCvVG9

ore 17: Biblioteca Luigi Spina - EVENTO ONLINE

Albi a merenda. Letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Fino alla riapertura della biblioteca è possibile partecipare alle letture da remoto chiedendo alla biblioteca il link per l'incontro su piattaforma online: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/2UIeBDa

ore 17: Biblioteca Luigi Spina - EVENTO ONLINE

Illustrami. Lettura di albi illustrati e piccolo percorso di illustrazione manuale. per ragazze/i dai 10 ai 13 anni. L’attività è su piattaforma Google Meet. Iscrizione obbligatoria scrivendo a: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/36Q6tWH



martedì 1 dicembre

ore 18: Biblioteca Jorge Luis Borges - EVENTO ON LINE

Storie d’autunno on line. Letture per bambine e bambini da 4 a 8 anni. L’evento si terrà online. Per informazioni scrivere a: bibliotecaborges@comune.bologna.it oppure telefonare al numero 051 2197770.

Info: bit.ly/32SLSzY



mercoledì 2 dicembre

ore 15: Biblioteca Salaborsa Ragazzi c/o Manifattura Saltinbanco, via della Battaglia 9

Se una notte d’inverno… Laboratorio teatrale rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni a cura di OfficinAdolescenti, in collaborazione con l’associazione SALTinBANCO, presso la Sala del Camino fornita da Manifattura Saltinbanco, via della Battaglia 9. L'iscrizione è obbligatoria scrivendo al 3473493038 oppure tramite la pagina Facebook e Instagram, entro il giorno prima dell'attività.

Info: bit.ly/3nljONs

ore 17: Biblioteca Luigi Spina - EVENTO ONLINE

I mercoledì dei piccini. Letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise per bambine e bambini da 3 a 5 anni. Fino alla riapertura della biblioteca è possibile partecipare alle letture da remoto chiedendo alla biblioteca il link per l'incontro su piattaforma online: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/2UN5WPz