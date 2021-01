Biblioteche di Bologna: il programma degli eventi fino al 3 febbraio 2021

Biblioteche del Comune di Bologna: tutti gli appuntamenti online da giovedì 28 gennaio a mercoledì 3 febbraio

I suggerimenti di questa settimana:

Per chi è in cerca di consigli di lettura e visione è attivo il servizio di consulenza a distanza.

Non sapete cosa leggere col vostro bambino o con la vostra bambina? Volete un consiglio di lettura per i vostri studenti? Cercate l'ultima novità editoriale per la fascia di età 0-16? Non ricordate il titolo dell'ultimo libro scritto dal vostro autore preferito?

Allora potete prenotare un incontro online tutto per voi con una bibliotecaria o un bibliotecario che vi aiuterà nel cercare tra gli scaffali proprio il libro che cercavate e potrà darvi preziosi consigli su quale libro prendere in prestito.

Per prenotare un appuntamento, si può contattare la biblioteca, via telefono o email: avrete a vostra disposizione una bibliotecaria o un bibliotecario che, per mezzo di un tablet, si muoverà insieme a voi tra gli scaffali, vi presenterà libri, film o riviste, vi consiglierà, risponderà alle vostre domande e vi aiuterà a scegliere fra le tante proposte della biblioteca proprio quello che volete prendere in prestito.

Si possono anche chiedere consigli sugli ebook per ragazzi e ragazze e sulle altre risorse presenti sul portale EmiLib - Emilia Digital Library.

Deciderete poi voi se venire in biblioteca di persona a ritirare i documenti o se farveli portare direttamente a casa con il servizio di prestito a domicilio.

Il servizio è pensato per i bambini/e, per i ragazzi/e, per i loro genitori e per i loro insegnanti ed educatori.

Il servizio è attivo nelle biblioteche Casa di Khaoula, Luigi Spina, Borges e Salaborsa Ragazzi.

Info: https://bit.ly/36dfDx0

ALTRE INIZIATIVE

Venerdì 29 gennaio

ore 10: Biblioteca Amilcar Cabral

Un oceano, due mari, tre continenti. Lo scrittore congolese Wilfried N’Sondé presenta il suo ultimo romanzo Un oceano, due mari, tre continenti (66th&2nd editore). Traduce Stefania Buonamassa, traduttrice del libro. L'autore dialogherà con Nadia Valgimigli, esperta di letteratura francofona africana, e il libraio Giorgio Santangelo

Info: bit.ly/36dGyce

GRUPPI DI LETTURA

Martedì 2 febbraio

ore 18: Biblioteca Jorge Luis Borges

Gruppo di lettura. Secondo appuntamento del gruppo di lettura legato al Progetto VOCI, incentrato sulla discussione libera e scambio di idee intorno al libro La banalità del male di Hannah Arendt.

Per info e per iscrizioni al gruppo di lettura scrivere a: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Info: bit.ly/2KLcm0t



Mercoledì 3 febbraio

ore 17: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

Gruppo di Lettura Leggerezza. Il Gruppo di lettura si ritrova online per parlare del libro Le solite sospette di John Niven. Per partecipare mandare una email a: gdl.leggerezza@yahoo.com

Info: bit.ly/3jbA8yv



EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Venerdì 29 gennaio

ore 10: Biblioteca Borgo Panigale

Storie per crescere… da 0 a 24 mesi. Condivisione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di un video di consigli e di una storia per baby lettori e per il loro genitori. Per info chiamare il numero 051 404930.

Info: bit.ly/39ZWyPW



Sabato 30 gennaio

ore 10: Biblioteca Natalia Ginzburg

Storie acchiappasogni. All'interno della rassegna Storie dalla biblioteca, lettura e laboratorio online per bambine e bambini da tre anni in su.

Info: bit.ly/2Mp6LNI



Lunedì 1 febbraio

ore 17: Biblioteca Luigi Spina

Albi a merenda. All’interno della rassegna Che storia sopraffina letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise e tanto altro per bambini e ragazzi da 4 a 8 anni. Per partecipare chiedere il link a: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3c6jGiu

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

A caccia di libri! Condivisione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di video consigli e storie per giovani lettori. Per info chiamare lo 051 404930.

Info: bit.ly/3iKgSc6



Martedì 2 febbraio

ore 16: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

Storie nel parco online. Il Centro Bambini e Famiglie Il Tempo dei Giochi in collaborazione con la Biblioteca organizza incontri di lettura e di chiacchiere su Google Meet con genitori e bimbi da 0 a 6 anni.

Info: bit.ly/2M5XrhZ

ore 18: Biblioteca Jorge Luis Borges

Storie d’inverno online. Letture di albi illustrati, fiabe e filastrocche per bambine e bambini da 4 a 8 anni e per le loro famiglie. Per richiedere il link degli incontri scrivere a: bibliotecaborges@comune.bologna.it o telefonare al numero 051 2197770.

Info: bit.ly/2Lt2R62



Mercoledì 3 febbraio

ore 17: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Le storie del mercoledì. Letture ad alta voce, su piattaforma Google Meet, per bambine e bambini da 2 a 5 anni. Per iscriversi è necessario compilare il modulo apposito.

Info: bit.ly/36d4RXz

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Storie piccine... insieme con un click! Letture in streaming sulla piattaforma Meet, per bambine e bambini. È necessario prenotare lasciando una mail. Per info chiamare lo 051 404930, o scrivere una mail a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3oeXfKg

ore 17: Biblioteca Luigi Spina

I mercoledì dei piccini. All’interno della rassegna Che storia sopraffina letture ad alta voce, narrazioni, storie condivise e tanto altro per bambini e ragazzi da 3 a 6 anni. Per partecipare chiedere il link a: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Info: bit.ly/2Mtwy7l

ore 17: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

Club del libro. Incontro su piattaforma MEET per ragazze e ragazzi dai 10 anni in su per condividere la passione per libri, film, serie tv, manga, fumetti, musica, games, con una merenda virtuale. Per iscrizione scrivere a bibliotecalame@comune.bologna.it o chiamare lo. 051 6350948

Info: bit.ly/3oksrb1

ore 17.45: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Ti leggo una storia. Letture ad alta voce, su piattaforma Google Meet, per bambine e bambini da 5 a 8 anni. Per iscriversi è necessario compilare il modulo apposito.

Info: bit.ly/3qQe0xb

MOSTRE E RISORSE ONLINE

fino al 14 febbraio: Biblioteca dell'Archiginnasio - ATTUALMENTE NON VISITABILE

Marietti 1820-2020. Due secoli di libri tra Torino e Bologna, mostra promossa dalla casa editrice Marietti in occasione del suo bicentenario: duecento anni di storia riassunti in sedici vetrine che ospitano oltre cento tra libri, lettere, fotografie, cataloghi e folder esposti nel quadriloggiato superiore dell'Archiginnasio. In collaborazione con la Biblioteca dello studentato per le missioni e con il patrocinio dell'IBC della Regione Emilia-Romagna,

In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 contenente nuove misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, la mostra al momento non è visitabile. Potete comunque consultare la sua versione online, disponibile a questo indirizzo: https://www.mariettieditore.it/bicentenario/mostra-di-bologna-timeline

Potete anche scaricare l’ebook gratuito:

https://www.mariettieditore.it/bicentenario/mostra-di-bologna-ebook

Info: bit.ly/3mZ7P8Y



dal 27 gennaio - MOSTRA ONLINE

Anima Generosa. Progetto del CPIA (Centro per l’istruzione degli adulti), tra i vincitori dell'ultima rassegna AMO I BENI CULTURALI 2019/2020, che vede anche Biblioteca Salaborsa tra i partner.

Il sito di Anima generosa raccoglie un lavoro biografico su Mario Finzi, giovane pianista e magistrato bolognese, morto nel campo di Auschwitz Birkenau nel 1945. Anima generosa raccoglie i contributi degli studenti, e le loro rielaborazioni, sintetizzati in una mostra virtuale interattiva fruibile da pc, tablet e smartphone.

Info: https://bit.ly/3a3AtzT



Memoriae. Territori nazifascisti 1943-45 - RISORSA ONLINE

Memoriae è il racconto della storia di un internato militare italiano in Germania, Vittorio Restelli, intrecciato con le storie di donne sopravvissute ai lager nazisti: Elisa Springer, Maria Rudolf, Marta Ascoli, Ada Jerman, Diamantina Vivante Salonichio, Isolina Turrini e Nella Baroncini.

Memoriae è stato scritto per mantenere una promessa: non dimenticare. Non dimenticare che i lager, nella civilissima Europa degli anni Quaranta hanno inghiottito milioni di persone nell’indifferenza generale.

Info: https://bit.ly/3qVzvwm