Le biblioteche si accendono di racconti a Natale con le storie del Teatro dell'Orsa. Un ricco programma gratuito, per cuori di tutte le taglie.

«Nel grande tempo sospeso, la voce delle storie è capace di cucire relazioni, di portarci insieme nell’altrove. Il teatro è fatto di corpi, ha bisogno di presenza, di sguardi che si toccano, ma le storie sono il luogo in cui ci incontriamo e condividiamo senso. Abbiamo scelto di continuare a tessere parole e musica dalla Casa delle Storie e lavorare insieme alle biblioteche. Stiamo cercando di salvare ciò che conta, di utilizzare nuovi mezzi. Lo facciamo con le fiabe e con l’accensione alla lettura rivolta agli adolescenti e agli adulti»: Monica Morini introduce il senso e il valore del proseguire in questo periodo, seppure online, l’attività di letture e spettacoli per bambini e adulti in collaborazione con le biblioteche emiliane, come il Teatro dell’Orsa fa da ormai molti anni e come avverrà, in dirette streaming dedicate, anche dall’11 dicembre in poi.

Ecco il programma di appuntamenti che sarà possibile seguire gratuitamente nelle prossime settimane.

Venerdì 11 dicembre, ore 17, Pollicino a Natale per le Ludoteche di Montechiarugolo

https://www.facebook.com/comunedimontechiarugolo

Sabato 12 dicembre, ore 16.30, Favole al telefono a Natale per la Biblioteca Comunale di Bagnolo in Piano

https://www.facebook.com/Biblioteca-Comunale-di-Bagnolo-in-Piano-176453956048708

Domenica 13 dicembre ore 17.00 Fiabe sotto l’albero per la Biblioteca Comunale di Quattro Castella

https://www.facebook.com/BibliotecadiQuattroCastella

Domenica 13 dicembre, ore 17.30, Natale con Rodari per la Biblioteca Codro di Rubiera

https://www.facebook.com/bibliotecarubiera

Martedì 15 dicembre, ore 17.30, Il libro selvaggio (per lettori dagli 11 ai 16 anni) su prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.quattro-castella.re.it o telefonando allo 0522 249232.

Giovedì 17 dicembre, ore 17, Natale con Mamma Oca per le Ludoteche di Montechiarugolo

https://www.facebook.com/comunedimontechiarugolo

Sabato 19 dicembre, ore 16.30, C’era una volta un re… No! C’era una volta una principessa per la Biblioteca di Campogalliano – posti limitati, prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.campogalliano.mo.it

Domenica 20 dicembre, ore 17.30, Libri e racconti a Natale per la Biblioteca di Quattro Castella > su prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.quattro-castella.re.it o telefonando allo 0522 249232.

Martedì 22 dicembre, ore 17, Il Mago di Natale per la Biblioteca di San Polo d’Enza

https://www.facebook.com/bibliotecasanpolodenza

Venerdì 25 dicembre, ore 17, C’era una volta Natale. Storie tra piume e fiocchi di neve per l’Assessorato alla Cultura e il Servizio Biblioteche del Comune di Parma > https://www.youtube.com/user/comuneparma/videos

Lunedì 4 gennaio 2021, ore 17, Favole al telefono per l’Assessorato alla Cultura e il Servizio Biblioteche del Comune di Parma

https://www.youtube.com/user/comuneparma/videos

«Questo non è un tempo tutto da buttare» conclude Bernardino Bonzani «anche in momenti come questo possiamo cogliere l’occasione per sperimentare l’innovazione delle tecnologie e abitare nuovi linguaggi poetici e teatrali».