Biblioteche, tutti gli appuntamenti fino al 16 dicembre

Da mercoledì 9 dicembre è di nuovo possibile prendere in prestito i libri direttamente nella vostra biblioteca preferita. L'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre scorso, consente infatti alle biblioteche di riprendere il servizio di prestito in sede, anche se esclusivamente su prenotazione.

Avete un libro, un dvd, un cd o una rivista che vi interessa? Chiamate o scrivete un'email alla vostra biblioteca e prenotate il prestito. Andate in biblioteca nell'orario che vi verrà indicato. Potrete entrare in biblioteca solo per ritirare i libri prenotati: per il momento non è ancora possibile fermarsi a leggere o consultare altri libri. Se avete a casa dei libri da restituire, portateli pure con voi: potrete lasciarli negli appositi contenitori in biblioteca. Quando andate in biblioteca ricordatevi, come sempre, di indossare la mascherina, di igienizzare le mani e di rispettare la distanza di sicurezza.

Se invece preferite non muovervi da casa, potete continuare a utilizzare il servizio di prestito a domicilio: chiamate in biblioteca, richiedete il prestito e una volta a settimana i fattorini in bicicletta di Consegne Etiche vi porteranno direttamente a casa quello che vi interessa.

Tutto avviene in maniera gratuita e sicura: i libri, infatti, sia quelli che prenoterete per il ritiro in biblioteca, sia quelli che riceverete a casa con il prestito a domicilio sono stati sottoposti a quarantena dopo l'ultimo prestito e sono stati maneggiati in sicurezza.

Qui trovate tutte le biblioteche del Comune di Bologna:

https://www.bibliotechebologna.it/

Qui invece trovate il catalogo dove cercare il libro che vi interessa:

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do

APPUNTAMENTI ONLINE

giovedì 10 dicembre

ore 12.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Letti e promossi… Incontro online per bibliotecari, educatori, pedagogisti sulle novità editoriali per lettori e lettrici da 0 a 6 anni.

Info: bit.ly/32uYxsK

ore 17: Biblioteca dell'Archiginnasio

Concertare il mondo: un secolo di direttori per Beethoven. Relatori: Giuseppe Rossi e Piero Mioli. Incontro nell'ambito della rassegna Il Gigante per il Titano. Bologna per Beethoven nel 250° dalla nascita. L'incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Biblioteca dell'Archiginnasio: https://www.youtube.com/user/Archiginnasio

Info: bit.ly/3fDd7DG

ore 19: Istituto storico Parri

Diario alimentare. Storie di cibo e consumi. Attraverso la storia dell’alimentazione e dei consumi è possibile mettere a fuoco, in maniera inedita, complesse vicende del Novecento italiano che aiutano a fare luce anche sul nostro presente. Cinque appuntamenti, da dicembre 2020 ad aprile 2021, per raccontarvi la vita quotidiana, le trasformazioni del mondo produttivo, le modalità di consumo degli italiani. Il primo appuntamento, giovedì 10 dicembre, alle ore 19 sulla pagina Facebook dell'Istituto Parri.

Info: hbit.ly/36N3NdI



venerdì 11 dicembre

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio

Giuseppe D’Agata: i libri, gli sceneggiati, i film. L'incontro fa parte della rassegna Il segno di D’Agata che comprende tre date per celebrare la vita e la produzione artistica di Giuseppe D’Agata, uomo di cultura, scrittore e sceneggiatore bolognese. In diretta dalla Sala Stabat Mater dell’Archiginnasio intervengono: Alberto Bertoni, docente di Letteratura Italiana all’Università di Bologna; Piero di Domenico, docente al DAMS di Bologna (Filmologia); Franco Foschi, medico e scrittore; Davide Ferrari, direttore artistico Casa dei Pensieri; e graditissima ospite Caterina D’Agata. Conduce Eros Drusiani. Si parlerà di un uomo che, partito dalla periferia di Bologna, diventa uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori italiani. L'incontro sarà trasmesso in diretta YouTube sul canale di Orno Teatro: https://www.youtube.com/channel/UCQ5fklpnJaVecJNtUM96xxw

Info: bit.ly/3qxORI3



sabato 12 dicembre

ore 11: Biblioteca dell’Archiginnasio

Addio giovinezza. Lettura a cura del musicologo Piero Mioli della Bohème di Giacomo Puccini, opera lirica in quattro quadri, libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. L'opera è tratta dal romanzo d'appendice Scènes de la vie de bohème di Henri Murger. L'incontro fa parte del ciclo Dentro l'Opera, L'incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Biblioteca dell'Archiginnasio: https://www.youtube.com/user/Archiginnasio

Tutti gli incontri della rassegna Dentro l'Opera sono visibili sul canale Youtube della Biblioteca dell'Archiginnasio.

Info: https://bit.ly/3mYookU

ore 17: Biblioteca Salaborsa

Non siamo soli: tutti i microrganismi che vivono con noi. Quanto è presente la plastica nelle nostre abitudini quotidiane? Quali i microrganismi che ci circondano? Incontriamo mai la meccanica quantistica nel nostro quotidiano? Questi sono alcuni degli interrogativi al centro del nuovo ciclo Pillole di scienza, curato da Bibliobologna - Cittadini per le biblioteche. L’incontro si tiene in streaming sulla pagina Youtube di Bibliobologna.

Info: bit.ly/355uWGA



mercoledì 16 dicembre

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio

Il “cantiere” Beethoven: come scrivere e pubblicare una monografia. Relatori: Guido Giannuzzi e Piero Mioli. L'incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Biblioteca dell'Archiginnasio: https://www.youtube.com/user/Archiginnasio

Incontro nell'ambito della rassegna Il Gigante per il Titano. Bologna per Beethoven nel 250° dalla nascita. Tutti gli incontri della rassegna sono visibili sul canale Youtube della Biblioteca dell'Archiginnasio.

Info: bit.ly/3fCnpUv



GRUPPI DI LETTURA ONLINE

Sabato 10 dicembre

ore 10: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

Gruppo di Lettura Voltapagina. Il gruppo si riunisce per parlare del libro L’eredità di Eszter, di Sandor Marai. L'incontrò si terrà on line su google meet. L'invito contenente il link per partecipare sarà inviato alle persone che hanno aderito via mail. Per info scrivere a: lorenalusetti@gmail.com oppure a: gruppo.voltapagina.bo@gmail.com

Info: bit.ly/37CGRwW

Martedì 15 dicembre

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa

Un libro in borsa. Il il gruppo di lettura si incontra online per parlare di Sbucciando la cipolla di Günter Grass.

Info: bit.ly/3gij75j



Mercoledì 16 dicembre

ore 17.30: Biblioteca Amilcar Cabral

Gruppo di Lettura sulla letteratura turca contemporanea Conducono il gruppo Maria Chiara Cantelmo e Emanuela Pergolizzi. Si parlerà di Istanbul Istanbul di Burhan Sönmez (Nottetempo, 2016). Una cella, quattro uomini, dieci giorni, una moltitudine di storie: un dottore, un barbiere, uno studente e un vecchio rivoluzionario sono incarcerati in una stanza angusta e gelata nei sotterranei di Istanbul. Fra gli interrogatori, le torture, il tempo sospeso e l'immobilità forzata cui sono inchiodati, scoprono l'incanto e il potere della parola come unica via di fuga possibile. Per partecipare inviare una mail a amicabr@comune.bologna.it e riceverete una mail di invito con le semplicissime istruzioni. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Associazione Hayat e Biblioteca Amilcar Cabral.

Info: https://bit.ly/37GnK53

ore 18: Biblioteca Salaborsa

Il circolo del giallo. Il gruppo di lettura si riunisce online per discutere di E liberaci dal padre di Elizabeth George.

Info: bit.ly/3iF8yZC

EVENTI ONLINE PER BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 10 dicembre

ore 14.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Occhio alla radio… laboratorio di giornalismo culturale rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 19 anni a cura di OfficinAdolescenti. Partendo dall'ascolto dei radiogrammi, ci si interroga sulle trasformazioni dei molteplici linguaggi della scena. Per informazioni scrivere a laboratori.altrevelocita@gmail.com o chiamare il numero 347 4594481.

Info: bit.ly/3qtGXzw

Venerdì 11 Dicembre

ore 15.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Avamposto di Lettura Online. Se sei un ragazzo o una ragazza che frequenta le scuole secondarie e ti piace leggere, puoi frequentare un gruppo di lettura e chiacchierare di libri, film, fumetti, incontrare e intervistare scrittori. L'incontro si terrà online alle ore 15.30. Per informazioni e per iscriversi telefonare in biblioteca al numero 051 466307.

Info: bit.ly/2VCsinx

Sabato 12 Dicembre

ore 10: Biblioteca Natalia Ginzburg

E mentre fuori nevica… Letture e Laboratorio Online, per bambini dai 3 anni in su. Per iscriversi chiamare in biblioteca il numero 051 466307.

Info: bit.ly/2JAaJ57

ore 10: Biblioteca Casa di Khaoula

Bella storia. Per la rassegna Suoni e segni in biblioteca 2020, lettura per bimbe e bimbi da 4 a 6 anni. Con Alice Ruggero e Leo Merati. A partire dalla lettura de La sedia blu di Claude Boujon, un attore e una danzatrice giocano a trasformare le parole attraverso il corpo e il corpo attraverso le parole, coinvolgendo adulti e bambini in giochi d'immaginazione corporea. Per prenotare chiamare la biblioteca al numero 051 6312721.

Info: bit.ly/2K1CvHp

ore 14.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Corpo e spazio… laboratorio di movimento e teatro fisico rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni, a cura di OfficinAdolescenti. Appuntamento presso il Centro Anni Verdi San Donato in via Panzini 1/B al Pilastro. L’evento è gratuito, è obbligatoria l'iscrizione al numero 347 3493038.

Info: bit.ly/36QeMDi

ore 15: Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

Draw the music. All’interno della rassegna Suoni e segni in biblioteca, laboratorio di musica e fumetto per ragazze e ragazzi dai 10 anni, a cura dell'Associazione Insuono. Un'immersione tra suoni e parole, per imparare l'arte dello story-telling e raccontare la realtà a proprio modo. Prenotazione obbligatoria, telefonando al numero 051 6350948.

Info: bit.ly/33MwyVW



Lunedì 14 dicembre

ore 14.30: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Occhio alla radio… Laboratorio di giornalismo culturale rivolto a ragazzi e ragazze tra i 13 e i 19 anni a cura di OfficinAdolescenti. Partendo dall'ascolto dei radiogrammi, ci si interroga sulle trasformazioni dei molteplici linguaggi della scena. Per informazioni scrivere a laboratori.altrevelocita@gmail.com o chiamare il numero 347 4594481.

Info: bit.ly/3qtGXzw

ore 16: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Cucciolibri 0-12 mesi. Consigli di lettura per genitori di bebè. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3obMrgy

ore 16.45: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Le storie iniziano di lunedì. Letture ad alta voce per bambini da 2 a 5 anni. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: bit.ly/33zjkf5

ore 17.30: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Ti leggo una storia. Letture ad alta voce per bambini da 6 a 8 anni. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3lr3dGo



Martedì 15 dicembre

ore 18: Biblioteca Jorge Luis Borges

Storie di Natale online. Letture di albi illustrati, fiabe e filastrocche a tema natalizio, per bambine e bambini da 4 a 8 anni. Per richiedere il link degli incontri scrivere a: bibliotecaborges@comune.bologna.it o telefonare al numero 051 2197770.

Info: bit.ly/39IJfoo



Mercoledì 16 dicembre

ore 16: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Cucciolibri 0-12 mesi. Consigli di lettura per genitori di bebè. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3obMrgy

ore 16.45: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Le storie iniziano di lunedì. Letture ad alta voce per bambini da 2 a 5 anni. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: bit.ly/33zjkf5

ore 17.30: Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti

Ti leggo una storia. Letture ad alta voce per bambini da 6 a 8 anni. L’attività è su piattaforma Google Meet. Per partecipare scrivere a: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: bit.ly/3lr3dGo



INDIRIZZI E RECAPITI

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1

telefono: 051 276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it – https://www.archiginnasio.it/

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3

telefono: 051 2194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3

telefono: 051 2194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5

telefono: 051 347592 – email: casacarducci@comune.bologna.it – https://www.casacarducci.it/

Biblioteca del Centro Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24

telefono: 051 581464 – email: amicabr@comune.bologna.it – https://www.centrocabral.com/

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

telefono: 051 2197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

telefono: 051 434383 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123

telefono: 051 2197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2

telefono: 051 404930 - email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

telefono: 051 6350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

telefono: 051 6312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14

telefono: 051 2195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5

telefono: 051 2195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50

telefono: 051 2194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

telefono: 051 466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5

telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it – https://bibliotecadelledonne.women.it/

Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant'Isaia, 18

telefono: 051 3397211 – email: istituto@istitutoparri.it – https://www.istitutoparri.eu/