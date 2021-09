"Fatti Strada": una biciclettata tra borghi, cultura e natura lungo la ciclovia delle antiche paludi bolognesi

Domenica 5 settembre biciclettata colorata tra borghi, cultura e natura sulla Ciclovia Antiche Paludi Bolognesi, Con "Fatti Strada" arriva il momento clou del calendario del progetto Alti e Bassi, dalla collina alla pianura, percorsi d’arte e cultura tra natura borghi e verdura, a piedi e in bicicletta, promosso dai comuni di Budrio, Castenaso (capofila), Minerbio, Molinella e San Lazzaro di Savena, realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Bologna nell’ambito del Piano di Promozione Turistica Locale 2021 e parte di Bologna Estate.

Fatti strada di domenica 5 settembre è il quarto ed il penultimo dei cinque appuntamenti: dalle 10:00 alle 18:00 un percorso animato dalle eccellenze artistiche, culturali, naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, eno-gastronomiche, agricole e produttive del territorio nel suo insieme, con i suoi artisti, i piccoli musei, i suoi borghi, le oasi naturalistiche, i maceri, le ville, le aziende agricole, lungo la Ciclovia Antiche Paludi Bolognesi nel tratto Bologna – Molinella passando per Castenaso e Budrio e con un innesto da/per Minerbio, il tutto da percorrere in bicicletta.

Un percorso senza punti ed orari di partenza ed arrivo, senza soste programmate o gruppi organizzati: una gita che ciascun partecipante può costruire e programmare con i propri congiunti in base ai propri interessi, ai propri tempi, alla propria voglia o possibilità di pedalare, al punto di partenza e di arrivo prescelto.

MAPPA DEL PERCORSO FATTI STRADA

La mappa visualizzabile da google map al link sotto riportato o da QR code è stata realizzata allo scopo di orientare i partecipanti nella costruzione del proprio percorso con l’indicazione di cosa è aperto e visitabile domenica 5 settembre, gli orari delle visite guidate in programma, le performance artistiche che animano il percorso, le offerte enogastronomiche e le eccellenze architettoniche, storiche, naturalistiche che si possono incontrare pedalando sull’itinerario proposto per Fatti Strada.

Nella mappa trovi percorso proposto per Fatti Strada del 5 settembre con diversi livelli che indicano: i punti di interesse culturale/architettonico, i punti di interesse naturalistico, le soste artistiche e botteghe artigiane, dove mangiare (trattorie, ristoranti e aziende agricole da contattare direttamente per prenotazioni), i punti di noleggio e assistenza biciclette (verificare orari di apertura), l’intermodalità bici + treno sulla linea Bologna-Portomaggiorecon le stazioni (chiuso il tratto Budrio-Molinella, orari della linea in allegato).

N.B. Il percorso proposto (indicato in rosso nella mappa) allo scopo di toccare diversi punti

di interesse e di promuovere il tracciato della Ciclovia Antiche Paludi Bolognesi, con il

quale coincide per diversi tratti (indicato in giallo sottile nella mappa), non è su pista

ciclabile su sede propria: una ciclovia è un itinerario proposto su strade carrabili per la

maggio parte a basso traffico o secondarie. In alcuni punti è stato previsto l’ausilio di

segnaletica e-o addetti, ma si raccomanda di prestare la massima attenzione, in

particolare nei punti più delicati di intersezione e di rispettare naturalmente il Codice della

Strada.

Attivo tutta la giornata un servizio di pronto intervento di assistenza e riparazione bici

per i ciclisti in panne lungo il percorso su richiesta al 335 656 6319 Ciclofficina & Noleggio

e-Bike Valli Bolognesi Castenaso by TRservice Toni Renzo.

PROGRAMMA ARTISTICO CULTURALE DELLA GIORNATA

BUDRIO

- Museo Ocarina aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con visita guidata e brevi esibizioni

di ocarina dalle ore 12.00 alle 14.00 a cura di Diapason Progetti Musicali

- Museo dei Burattini aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con visite guidate animate e

spettacolo Viva viva i burattini alle ore 11.00 e alle ore 17.00 a cura del Teatrino dell’Es

- Palazzo Comunale aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Visita guidata del Palazzo

Comunale, di Piazza Filopanti e dei Torrioni alle ore 10.30; 15.00 e 17.00

- Villa Rusconi visita libera del parco esterno

Ingresso libero e visite guidate gratuite senza prenotazione (fino a esaurimento posti)

secondo la normativa covid vigente, con cartoncino attestante l'avvenuta verifica del

Green Pass rilasciato presso Info Point Turistico c/o Torri dell'Acqua: chi vuole visitare i

Musei dell’Ocarina, dei Burattini ed il Palazzo Comunale deve passare preventivamente

all’Info Point!|

CASTENASO

- Muv Museo della Civiltà Villanoviana aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Ingresso libero e visite guidate gratuite alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00 senza

prenotazione (fino a esaurimento posti) secondo la normativa covid vigente con verifica

Green Pass all’ingresso. Scene di vita quotidiana attorno alla capanna villanoviana di

2.800 anni fa a cura dell’Ass.ne Legiones in Agro Boiorum- Castenaso – Selva Malvezzi e ritorno. Pedalata con l’associazione Gli Amici di Arche APS, che tra le sue attività ha quella di di

favorire l'inclusione e lo svago per persone con disabilità intellettiva mediante uscite in

bicicletta con tandem muscolari, bi-bici e tandem a pedalata assistita

Ritrovo a Casa Bondi ore 9.15, partenza ore 9.30.

Per la visita a Selva Malvezzi delle 11.30 è gradita la prenotazione a

eventimolinella@gmail.com

- Casa Bondi

Performance di tessuto aereo a cura di Eden Park dalle 15.00 alle ore 18.00 gratuito

MINERBIO

- Oratorio della Natività nel piazzale antistante (di fianco al Comune) ore 10.00 concerto

Corpo Bandistico Città di Minerbio gratuito

- Museo della Religiosità Popolare aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

ingresso a offerta libera

- Minerbio-Budrio sul tracciato indicato in mappa, accompagnamento ciclistico con la

guida naturalistica di Andrea Morisi – Sustenia: arrivo alle Valli di Benni (chiuse al

pubblico) e illustrazione delle caratteristiche dell’area (abitat flora e fauna) dall’esterno

dell’area attraverso il passaggio su via Cavalle.

Ritrovo alle 10.00 dal Palazzo Comunale di Minerbio (via Garibaldi 44).

Visita gratuita a numero chiuso su prenotazione ai num. 051 6611753 e 335/1622887

MOLINELLA

- Borgo di Selva Malvezzi ore 11.30 spiegazione storica del territorio, gratuito

- Palazzetto del Sport ore 16.00 visita guidata dei murales con performance chitarrista

Giovanni Parini, gratuito

Gradita prenotazione a eventimolinella@gmail.com

- Festa del Volontariato dal pomeriggio con performance e attrattive. Ore 20.00

esibizione della Banda Filarmonica Città di Molinella. Programma completo della festa:

https://www.comune.molinella.bo.it/agenda/3/13/2021/9