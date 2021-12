Stagione Teatrale 2021/2022 al Teatro Dehon: come avere i biglietti scontati | ULTIMI GIORNI

Orario non disponibile

Quando Dal 03/12/2021 al 11/12/2021 Orario non disponibile

Il Teatro Dehon è uno dei teatri storici di Bologna e la sua Compagnia Teatroaperto, fondata nel 1974, è un organismo teatrale autogestito la cui attività si svolge su tutto il territorio nazionale ed europeo. La sua attività principale è la ricerca di un teatro d'arte aperto ai nuovi linguaggi e a nuove forme di teatro popolare. Sono tanti gli spettacoli che hanno animato il palco di Dehon e ora, dopo il periodo più difficile per la cultura, finalmente il sipario riapre.

La programmazione

3 dicembre ore 21.00 - Fakeminismo. Clicca qui per i biglietti scontati

10 e 11 dicrembre ore 21.00 e 12 dicembr eore 16.00 - Gli Innamorati. Clicca qui per i biglietti scontati

Promozione Teatro + Ingresso al parco FICO

Puoi scegliere se acquistare il biglietto singolo per il teatro a prezzo scontato oppure aggiungendo solo 2,70 euro, puoi aggiungere un biglietto di ingresso al parco FICO di Bologna + ingresso al Luna Farm!

Spunta la casella "INGRESSO FICO + LUNA FARM"!

Come utilizzare l'offerta?

Presentare il voucher in formato cartaceo o digitale all'ingresso del teatro.

I posti vengono assegnati dal Teatro Dehon

Se acquisti piu di un biglietto, i posti sono assicurati come affiancati.

E' necessario presentare il Green Pass all'entrata del Teatro

Validità: il Voucher è valido per la data dello spettacolo acquistato.

Come Funziona:

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine con in allegato il voucher valido per l'ingresso

3) Stampa i biglietti o presentali in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso del Teatro de'Servi la sera dello spettacolo.