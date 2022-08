Bike Pride edizione Bicipolitana: a settembre torna a Bologna la parata in bicicletta

Le associazioni Salvaiciclisti, FIAB Bologna Monte Sole Bike Group, L’Altra Babele, Sportfund Fondazione per lo Sport, San Lazzaro in Transizione, FIAB Terre d’Acqua, Pedalalenta - FIAB Terre di Pianura, da oltre 10 anni attive sul territorio metropolitano, con il sostegno di Città metropolitana e Comune di Bologna, hanno scelto infatti di unire le forze e pedalare insieme per una giornata di festa dedicata ai ciclisti urbani dagli 0 ai 99 anni!

Per questa edizione lo spirito del Bike Pride pervade la Bicipolitana, l’infrastruttura pensata per stimolare e promuovere l'uso della bicicletta garantendo percorsi sicuri e continui e facilitare così la scelta della mobilità attiva sia per il pendolarismo che per il tempo libero. Il Bike Pride promuove la partecipazione con ogni tipo di bicicletta (tradizionali, handbike, tandem…) su un percorso inclusivo e accessibile.

Il programma del Bike Pride del 17 settembre è ancora in via di definizione, possiamo anticipare che sarà metropolitano e che vedrà gruppi organizzati che in bicicletta da diversi punti del territorio convergeranno a Bologna per congiungersi al gruppo cittadino e partire insieme da Piazza Lucio Dalla. Da lì partirà il grande corteo con un percorso ad anello di circa 8 chilometri (ancora da definire) che finirà al punto di partenza, per continuare la festa con attività, spettacoli e ristoro per le famiglie e per tutte le persone che parteciperanno.

Una parata in bicicletta per le vie della città per ritrovarsi, divertirsi e partecipare, una festa per Bologna metropolitana che vuole celebrare le persone che tutti i giorni, consapevolmente, scelgono la bici come mezzo per spostarsi in modo pratico e non inquinante, offrire un’occasione per chi non pedala mai di provare a farlo in compagnia.

Il Bike Pride Bologna ha pedalato dal 2010 al 2019, tagliando così il traguardo di dieci anni di rivendicazioni, divertimento, sostenibilità e allegria. La pandemia ha costretto la manifestazione a uno stop provvisorio, ma quest’anno la parata dell’orgoglio ciclistico riprende con forza e convinzione per colorare le vie di Bologna e dire a tutti che pedalare è bello e rende felici!

La Bicipolitana bolognese è la rete ciclabile, la prima d’Italia a livello metropolitano, che con oltre 1.000 km di percorsi, 32 linee e due reti principali (una per gli spostamenti di tutti i giorni e una per il tempo libero) unisce la città metropolitana.

Il programma completo e il dettaglio dei percorsi saranno comunicati a fine agosto.

Tutte le info su www.bicipolitanabolognese.it