Billie Eilish in tour: l'unica data in Italia è a Bologna

L'“Hit me hard and soft Tour” di Billie Eilish passa per l'Italia e l'unica città che tocca è proprio Bologna. Una vera e propria star. Bisognerà però aspettare un po': la data è l'8 giugno 2025 e i biglietti sono in vendita a partire da giovedì 2 maggio 2024. Il tour parte a settembre dal Canada e saranno ben 42 le date dei live in giro per il mondo. Fino in Europa. Grazie al contributo musicale nei film campioni d'incassi No Time to Die (2021) e Barbie (2023), rispettivamente con i brani No Time to Die e What Was I Made For?, si è aggiudicata due Golden Globe e due Oscar alla miglior canzone originale. Così, a soli 22 anni, è diventata l'artista più giovane a essere riuscita nel vincere due Premi Oscar nella storia della manifestazione. Billie Eilish è una degli artisti di maggior successo del XXI secolo, con circa 50 milioni di copie vendute nel mondo tra album e singoli digitali.