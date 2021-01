Dal 23 gennaio 2021 5°edizione gratuita di BimbòArte Bologna, la rassegna kids & Family friendly. Il mondo che esploreremo quest’anno è quello delle immagini, immagini interiori ed esteriori, a misura di bambino, bambina, ragazzo e ragazza coinvolgendo le famiglie, le scuole e il territorio locale. L’arte delle immagini ci racconterà il momento presente e muoverà la nostra creatività verso il futuro, non per orientare ma per costruire fin da subito il nostro percorso.

La rassegna si compone come negli anni scorsi di un calendario istituzionale con partner museali, e di una sezione OFF realizzata in collaborazione con realtà e location a misura di famiglia in presenza (quando possibile) e on line, con attività e visite guidate prevalentemente gratuite.

A Bologna BimbòArte è alla sua quinta edizione, quest’anno con attività on line gratuite a partire dal 22 gennaio 2021. Rinnovata anche quest’anno la collaborazione su Bologna con Genus Bononiae. Musei nella città di Bologna. In programma una attività organizzata dal Dipartimento educativo del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna in data 7/02.

Target: famiglie, scuole, insegnanti, bambini, bambine, mamme in attesa, adolescenti ( novità di quest’anno!).

Format on line: attività, atelier, laboratori, incontri su ZOOM singoli o sotto forma di corsi o programmi.

Accesso: gratuiti e a pagamento.

Nota:Dal 22 al 31 gennaio 2021 e nella data del 10 febbraio 2021 a Bologna offriamo attività gratuite, grazie al contributo degli sponsor che fin dall’inizio sostengono la rassegna: Alce Nero, naturasì, mammamamma, CAMPA, Città del Sole di Bologna , Centro Medico Specialistico Bolognese e sponsor tecnici come Mollusco&Balena.

BimbòArte Parma è tra le rassegne selezionate per Parma 2020-2021 ed è in fase di calendarizzazione.

Format dal Vivo: atelier, laboratori, passeggiate fotografiche, visite guidate della durata di 1 ora circa.

PROGRAMMA LABORATORI GRATUITI Bologna 22.31 gennaio 2021 e 10 febbraio 2021

PER LE SCUOLE

Venerdì 29 gennaio ore 10

Visita in diretta alla Bologna di 2000 anni fa.

Un appuntamento unico con History Lab on line

Visita in diretta alla Bologna di 2000 anni fa in realtà virtuale ( 2D on line su ZOOM)

Prenotazione al 335 7231625. Unica data disponibile. Fino ad esaurimento ( 1 sola classe!!!)

Disponibilità 1 visita gratuita per 1 classe di una quinta elementare bolognese! Modalità online.

Disponibilità di viste a pagamento per le scuole su prenotazione.



PER LE FAMIGLIE

Sabato 23 gennaio ore 10.00

Testa tra le NUVOLE

Laboratorio tra fotografia, coloring e creatività

Con Noemi Bermani, Spazio Bradipo

Durata: 45 minuti

Età: 3-7 anni

I più piccoli meglio se accompagnati dai genitori.

Dove: su ZOOM

Accesso gratuito su prenotazione scrivendo “prenotami data, nome attività, nome e cognome del genitore, nome e età del bambino/a su WhatsApp o Telegram al 3929017644”, a info@bambinidavivere.com o telefonando al 3357231625. Attendete la conferma con l’invio del link ZOOM.

Domenica 24 febbraio ore 10.00

Alessandro Boni - Indizi fotografici: on line con noi, in città con i tuoi.

Appuntamento on line con Alessandro Boni che racconterà Bologna attraverso indizi fotografici che i bambini potranno andare a ricercare singolarmente in città o sotto casa con i genitori.

Durata: 45 minuti

Età: 3-7 anni

I più piccoli meglio se accompagnati dai genitori.

Dove: su ZOOM

Accesso gratuito su prenotazione

Venerdì 29 gennaio ore 18.00

IMMAGINI E TINTURE VEGETALI

colorare una foto con le tinture vegetali fatte in casa.

Per insegnati, genitori con bambini/e, bambini/e dai 5 anni in su.

Durata: 45 minuti

***Età: dai 5 anni***

I più piccoli meglio se accompagnati dai genitori.

Dove: su ZOOM

Accesso gratuito su prenotazione

Sabato 30 gennaio ore 17.00

Scrapbook

Costruisci il tuo album Montessori, con KIT LAB e merenda ALCE NERO*

Memorie, emozioni e foto dalla pancia all'anno di vita

Laboratorio per mamme in attesa e neo mamme con bimbi fino a 12 mesi

condotto da Cristina Venturi, Associazione Montessori Bologna

Durata: 45 minuti Dove: su ZOOM

*DA RITIRARE PRESSO MAMMAMAMMA BOLOGNA ( SOLO PER I PRENOTATI)

Accesso gratuito su prenotazione

Domenica 31 gennaio ore 10.00

L’abaco del mio quartiere: piccoli urbanisti crescono

a cura dei servizi educativi di Genus Bononiae. Musei nella città di Bologna.

operatore. Eugenia Mandaglio

***Età: 6-13 anni***

Durata: 45 minuti

Dove: su ZOOM - posti limitati su prenotazione al 335 723 1625

Un quartiere è pieno di cose da osservare: accade però che non vengano notate quando si ha fretta o si deve correre qua e là. Questa attività nasce proprio con l’intento di riscoprire i segreti di un quartiere osservandolo più da vicino, in una prospettiva che privilegia il tempo e la capacità di porre la proprio attenzione sui particolari, anche quelli più banali. Il percorso “piccoli urbanisti crescono” analizza le caratteristiche urbanistiche della città – case, chiese, strade e arredo urbano – per poi approdare al laboratorio dove si realizzerà il proprio Abaco del quartiere con le “caselle-specifiche” es. quanti sono gli elementi dell’arredo urbano che si possono contare lungo un precorso tipo: casa-scuola, casa-parco, parco-negozi ecc. Così facendo, rifletteremo insieme sull’importanza di vari elementi presenti nei quartieri e, da veri urbanisti, ricostruiremo la storia degli elementi analizzati con spirito innovativo.

Domenica 31 gennaio ore 17

Magiche scoperte con KIT LAB e merenda ALCE NERO*

crea il tuo cannocchiale con il kit in omaggio che potrai ritirare alla Città del Sole di Bologna (uno dei due negozi di Strada Maggiore e via San Felice previo accordo con la redazione di BimbòArte; chi non è di Bologna e si iscrive dovrà procurarsi il materiale in autonomia). Con Noemi Bermani, Spazio Bradipo

Durata: 45 minuti Dove: su ZOOM

Età: 4-10 anni I più piccoli accompagnati dai genitori.

*da ritirare previo accordo alla CITTA’ DEL SOLE DI BOLOGNA

PRENOTAZIONI ENTRO SABATO 30 GENNAIO

Accesso gratuito su prenotazione

Mercoledì 10 febbraio ore 18

La fotografia contemporanea ai tempi di Instagram

Target: 11-13 anni, scuole medie (è necessaria la presenza di un adulto per i minori di 13 anni)*

Durata: 50 minuti

Tipo di incontro: lezione frontale + laboratorio

Titolo: #DAD - Breviario visivo del lockdown

Materiale necessario: uno smartphone con l'app Instagram installata

A cura di: Simone Sapienza per Spazio Labo'

*Possono partecipare sia adolescenti da soli (età minima 13 anni se sono da soli, per regolamento Instagram) e/o accompagnati dai genitori (facendo partecipare anche loro).

È prevista anche una breve sessione laboratoriale a cui possono partecipare da soli o con i genitori. Numero posti limitato

Domenica 7 febbraio ore 17

Appuntamento in via di definizione organizzato dal

Dipartimento educativo del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

"Le parole matte dell’arte contemporanea"

Avanguardia, installazione, virtuale, performance, astrazione...il dizionario dell’arte contemporanea è davvero pieno di sorprese. Ci divertiremo a realizzare una coloratissima enciclopedia dedicata alle parole degli artisti, da sfogliare nell'attesa di poter tornare a visitare il MAMbo.

Bambini 5 - 11 anni

Dove: il laboratorio si svolgerà online

Costo: l’attività è gratuita.

Prenotazione: obbligatoria e valida solo via mail all’indirizzo mamboedu@comune.bologna.it da effettuare entro le h 13.00 del 6 febbraio.

PRENOTAZIONI

Accesso gratuito su prenotazione tel. al 335 723 1625. Solo per il Mambo prenotare direttamente al Museo all’indirizzo mamboedu@comune.bologna.it