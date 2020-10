Bio Wine Festival evento dedicato al vino bio, acquista la wine card € 10!  

Non perdete la prima edizione di Bio Wine Festival, il meglio della produzione italiana di vini biologici, biodinamici, naturali e vegani, che si svolgerà il 10 e 11 ottobre in contemporanea a SANA - Salone internazionale del biologico e del naturale, al nuovissimo Padiglione Restart del Volvo Congress Center di BolognaFiere.

Due giornate dedicate a degustazioni per conoscere le tipicità e le eccellenze del territorio italiano per quanto riguarda i vini biologici, biodinamici, naturali e vegani. La manifestazione Bio Wine Festival sarà caratterizzata da un’impronta ‘didattica’, con gli espositori distribuiti in base al metodo di lavorazione, per offrire al pubblico un’esperienza sensoriale coinvolgente e un supporto culturale di altissimo livello.

MasterClass

Durante l’evento si svolgeranno 4 incontri per approfondire la conoscenza dei vini biologici (Bollicine Bio, i vini biodinamici, i vini biologici e i vini naturali) guidati da professionisti di fama internazionale.

Bio Wine Festival ricerca cantine che praticano un’agricoltura sana e pulita senza chimica in tutte le fasi di lavorazione. Il pubblico di “wine lovers” e “addetti ai lavori” potrà acquistare una WINE CARD del valore di € 10 comprensiva di calice per degustazione e 3 degustazioni di vini a scelta tra gli espositori presenti alla manifestazione.



Per maggiori informazioni visitate il sito www.biowinefestival.it