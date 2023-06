Biografilm, proiezioni 15-18 giugno: biglietti gratis per i lettori di BolognaToday

Torna il Biografilm Festival e anche quest'anno BolognaToday è media partner dell'evento. Per i nostri lettori, dopo l'iniziativa della scorsa settimana, abbiamo riservato un'altra trance di biglietti omaggio. Sono limitati e saranno assegnati ai primi lettori che ne faranno richiesta .

Come richiedere i biglietti omaggio

Basta inviare una email - indicando Nome e Cognome, numero di biglietti e proiezione desiderata - all'indirizzo cerimoniale@biografilm.it . Segnalare nell'oggetto dell'email "RICHIESTA BIGLIETTI OMAGGIO BIOGRAFILM - BOLOGNATODAY"

Dettagli proiezioni biglietti omaggio

-20.000 ESPECIES DE ABEJAS di Estibaliz Urresola Solaguren (Qui tutti i dettagli)

Giovedì 15 giugno 2023, ore 21:00

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Arlecchino

Per questa proiezione possiamo riservarvi 10 biglietti.



-THE HAPPY WORKER - OR HOW WORK WAS SABOTAGED di John Webster (Qui tutti i dettagli)

Giovedì 15 giugno 2023, ore 21:30

Cinema Lumière Sala Mastroianni (Sarà presente il regista)

Per questa proiezione possiamo riservarvi 5 biglietti.



- HOURIA di Mounia Meddour (Qui tutti i dettagli)

Sabato 17 giugno 2023, ore 21:00

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Arlecchino

Per questa proiezione possiamo riservarvi 10 biglietti.



-RHEINGOLD di Fatih Akin (Qui tutti i dettagli)

Domenica 18 giugno 2023, ore 18:30

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Arlecchino (Sarà presente il regista)

Per questa proiezione possiamo riservarvi 10 biglietti

Serata finale 18 giugno, ore 20

Infine, abbiamo il piacere di riservare ai lettori 10 biglietti per la serata di premiazione finale:



CERIMONIA DI PREMIAZIONE + Anteprima di JERRY LEE LEWIS: TROUBLE IN MIND di Ethan Coen

Domenica 18 giugno ore 20.00

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Medica



Acquisto biglietto per l'anteprima qui

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione sul fondo dedicato dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.