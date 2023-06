Biografilm 2023, biglietti gratis per i lettori di BolognaToday

Torna il Biografilm Festival e anche quest'anno BolognaToday è media partner dell'evento. Per i nostri lettori abbiamo riservato alcuni biglietti omaggio. Sono limitati e saranno assegnati ai primi lettori che ne faranno richiesta. Come? Basta inviare una email - indicando i nominativi dei richiedenti e la proiezione cui si intende partecipare - all'indirizzo bolognatoday@citynews.it. Segnalare nell'oggetto dell'email "RICHIESTA BIGLIETTI OMAGGIO BIOGRAFILM"

Dettagli proiezioni biglietti omaggio

ÊTRE ET AVOIR di Nicolas Philibert (Qui tutti i dettagli):

Sabato 10 giugno 2023, ore 16:00

Cinema Lumière Sala Scorsese

Per questa proiezione riservati 8 ingressi omaggio.

Proiezione speciale, alla presenza del regista!

THE BOOK OF SOLUTION di Michel Gondry (Qui tutti i dettagli):

Domenica 11 giugno 2023, ore 15:00

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Arlecchino

Per questa proiezione riservati 4 ingressi omaggio.

?Proiezione speciale, alla presenza del regista!

SILENT LAND di Agnieszka Woszczy?ska (Qui tutti i dettagli):

Domenica 11 giugno 2023, ore 16:00

Cinema Lumière Sala Scorsese

Per questa proiezione riservati 20 ingressi omaggio.

?Proiezione speciale, alla presenza del regista!



YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS di Baya Kasmi (Qui tutti i dettagli):

Lunedì 12 giugno 2023, ore 21:00

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Arlecchino

Per questa proiezione riservati 20 ingressi omaggio.