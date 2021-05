Biografilm festival 2021: online e al cinema dal 4 al 14 giugno

BIGLIETTO SINGOLO CINEMA MEDICA PALACE 6,00€ fino alle 18.00 / 8,00€ dalle 18.00 in poi SANTA CRISTINA 5,00€ ABBONAMENTO FOLLOWER - 40,00€ IN PROMOZIONE EARLY BIRD A 30€ FINO AL 24 MAGGIO Abbonamento 10 ingressi per le proiezioni ON SITE di Biografilm Festival dal 4 al 14 giugno. Incluso nell'abbonamento: - 1 codice di sconto del 50% sui biglietti interi per le proiezioni ON SITE da utilizzare una volta terminati i 10 ingressi. - 1 link per usufruire del prezzo agevolato sull'acquisto di un abbonamento per le proiezioni ONLINE di Biografilm Festival su MyMovies.it - La bag e i gadget di Biografilm Festival da ritirare al Welcome Desk dal 3 giugno al Cinema Medica ABBONAMENTO 3 INGRESSI - 15,00€ IN PROMOZIONE EARLY BIRD A 12€ FINO AL 24 MAGGIO Abbonamento 3 biglietti per le proiezioni ON SITE di Biografilm Festival dal 4 al 14 giugno 2021 ACQUISTA

Biografilm festival 2021, dal 4 al 14 giugno a Bologna e online, continua a svelare i titoli che compongono il programma. L'attivismo e lo slancio per cambiare il mondo in cui viviamo sono al centro dei numerosi film presenti nella selezione. Contemporary Lives, come sempre, presenta al pubblico una pluralità di sguardi non scontati sull'attualità, quest'anno con ben 46 film ognuno dei quali ci racconta in modo innovativo un pezzo della realtà di oggi, mettendo a fuoco tante realtà diverse in tutto il mondo. Ma anche le due sezioni competitive, Biografilm Italia e il Concorso Internazionale, puntano su storie di impegno, resilienza, coraggio, sfida ai limiti imposti, fiducia nelle capacità umana di indurre il cambiamento.

Biografilm festival 2021, dal 4 al 14 giugno a Bologna e online, sta dunqueper cominciare con 106 film in totale, di cui 94 produzioni europee, 98 anteprime italiane e 17 anteprime mondiali. Confermata l'attenzione per le opere delle registe donne, con 50 film selezionati, e per i talenti emergenti, con 42 opere prime.

Il programma completo:

Caratteristica del programma di quest'anno è la varietà nella provenienza dei film, in arrivo da ben 44 Paesi di produzione diversi, sparsi per 4 continenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Armenia, Brasile, Burkina Faso, Cambogia, Camerun, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, El Salvador, Hong Kong, Iran, Israele, Mali, Marocco, Qatar, Senegal, Serbia, Sud Africa, Siria, USA, Venezuela, Zimbabwe.

Su Mymovies.it è online l'intero programma, accessibile da tutta Italia, con la possibilità di acquistare il proprio biglietto o il proprio abbonamento e avere a disposizione il film scelto per 72 ore. Per il pubblico di Bologna, invece, Biografilm offre ogni giorno quattro proiezioni, tre al cinema Pop Up Medica Palace di via Monte Grappa e una all'aperto nel suggestivo chiostro del complesso di Santa Cristina “della Fondazza” in piazzetta Giorgio Morandi.

Contemporary Lives fotografa la nostra contemporaneità filtrata attraverso la sensibilità di cineasti e cineaste di talento. La dedizione a una causa, la passione politica, le relazioni tra generazioni, l'empowerment femminile, la valorizzazione della diversità e della ricchezza lgbtqi* sono alcune delle tematiche che la sezione tocca. Questi documentari offrono la possibilità di assumere un'altra prospettiva, allargare l'orizzonte, sentirsi parte di un cambiamento già in atto, anche se magari lontano geograficamente.

Dalla quotidianità impossibile dei giovani palestinesi che seguiamo nel passaggio tra infanzia e adolescenza in Skies Above Hebron, alla vicenda amara pubblica e privata dell'appassionatissima giornalista Nancy Porsia in Telling My Son's Land. Dall'ingresso privilegiato nel complesso e sorprendente mondo della terza età grazie all'ironico El agente topo, al potente quadro famigliare del giovane protagonista di Colors of Tobi, nel suo percorso di autodeterminazione come ragazzo trans. Tra le storie più incredibili, c'è quella di un cuoco danese in pensione che assieme a un ex spacciatore riesce a infiltrarsi tra le maglie della dittatura della Corea del Nord, raccontata da The Mole, oppure quella di una tigre e del tuo addestratore in Iran, nel film Maya. Tra le vite più stimolanti c'è quella di Grigor Božilov Simov, protagonista delle trasformazioni che hanno contrassegnato la Bulgaria negli ultimi settant’anni, nel film Avanturista, o ancora quella di Ghofrane, venticinquenne instancabile attivista tunisina la cui campagna elettorale seguiamo nel film Ghofrane et les promesses du printemps, o di nuovo quella di Ninosca che abbandona il marito violento in Nicaragua e comincia una nuova vita in Europa, nell'omonimo film Ninosca.

Attualità, ambientalismo, diritti umani sono tra i temi centrali nei film della sezione competitiva Biografilm Italia, dieci documentari frutto del lavoro delle più interessanti realtà produttive e autoriali italiane. Narrazioni e stili differenti sono al servizio di storie di grandi passioni e missioni vissute dai protagonisti volontariamente o per destino, con grande intensità e senza mezzi termini.

Così succede per il personale medico e i degenti di Io Resto di Michele Aiello, film di apertura del concorso Biografilm Italia, interamente girato all’interno di un ospedale italiano durante la prima ondata della pandemia da Covid-19, o per la vocazione animalista che salva la vita al protagonista di Squilibrio, l’opera prima di Luca Rabotti. O come avviene a chi vuole caparbiamente far parte del tentacolare e a volte illusorio mondo dell’industria dei video giochi, in Game of the year opera seconda del giovane talentuosissimo Alessandro Redaelli che esordì a Biografilm nel 2017 con Funeralopolis, per poi fare il giro del mondo. E ancora agli “uomini gentili” che non si arrendono a vedere le coste campane distrutte dall’inquinamento e dall’incuria nel film Man kind man di Iacopo Patierno, che sarà presentato l’8 giugno in concomitanza con la Giornata Internazionale degli Oceani. O come avviene nell’elegantissimo A Declaration of Love del parmense Marco Speroni, struggente racconto-confessione di Curtis McCarty, che dopo ventidue anni in carcere duro da innocente non riesce più a trovare un suo posto nel mondo.

Il Concorso Internazionale rappresenta perfettamente i temi e le caratteristiche di tutta la selezione di Biografilm 2021. Tra i dodici film della sezione, cinque sono opere prime e quattro sono attesissimi titoli che hanno fatto parlare di sé nei festival internazionali dell'ultimo semestre. Storie indimenticabili che colpiscono il pubblico e propongono un vero e proprio giro del mondo. Il fervore teso al cambiamento è al centro anche di questi documentari, ognuno dei quali trasporta in un Paese diverso, alla scoperta di storie potenti in cui la presa in carico del passato serve per costruire in prima persona il futuro. Si viaggia in Turchia in un resort all-inclusive, dove due giovani lavoratori si confrontano con il turismo di massa e le proprie aspirazioni e valori, nel film All-in. Ci si sposta poi in Bielorussia, per osservare la resistenza di un gruppo di teatranti alla repressione del regime di Lukashenko durante le presidenziali del 2020,con Courage. Nella periferia a nordest di Parigi, invece, con il film Jungle, si incontrano giovani donne libere, spavalde, lanciate verso il domani. Si passa poi dall'Afghanistan all'Europa con Flee che racconta la storia indimenticabile di un viaggio di crescita e di scoperta di sé. E poi ancora si entra nella Casa dei migranti di Gao, in Mali, che accoglie le persone in transito verso l’Algeria o di ritorno da vani tentativi di emigrare in Europa, con Le dernier refuge.

