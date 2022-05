Birrai Eretici 2022: si celebra il luppolo al DLF

Dal 20 al 22 maggio al DLF torna "Birrai Eretici", la kermesse cittadina dedicata al mondo della birra di qualità.

Una edizione speciale, la decima, che segna un nuovo inizio dopo il reset avvenuto in questi anni. Una sorta di riorganizzazione del culto brassicolo rifondato ancora di più sul concetto di inclusione e convivialità dopo i lunghi periodi di isolamento.

Al centro, come al solito, i locali che servono birra e le loro anime, i publican. 15 locali presenti con oltre 100 spine di birra attive.

Ma Birrai Eretici non è solo birra. Come nelle passate edizioni, sarà infatti attivo un wine corner dedicato al mondo dei vini naturali, sarà possibile togliersi la fame con street food di alta qualità oppure partecipare ai numerosi incontri e degustazioni. Anche quest'anno sarà presente un'are per i più piccoli con laboratori e giochi