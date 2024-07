"Le Birrette" in concerto al Fondo Comini

Sabato 20 luglio 2024 "Le Birrette" in concerto sul palco del Fondo Comini.

Le Birrette è una ska band femminile, nata a Bologna nel 2015. Dalla loro musica emerge l'amore per i ritmi e suoni giamaicani degli anni '60-'70: dallo ska al rocksteady, dal roots al reggae. La band ha condiviso il palco con moltissimi artisti internazionali, in tour per l'Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Giamaica. Per citarne alcuni: Johnny Osbourne, The Skatalites, The Aggrolites, Ken Boothe, Dennis Alcapone, Keith and Tex e molti altri. La produzione è indipendente e i dischi registrati tramite presa diretta in studio completamente analogico - come insegna lo stile giamaicano!