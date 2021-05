Bisogno d'Europa: due giorni per riscoprire radici e legami

Gli studenti del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna organizzano due serate on-line, per creare un dibattito sulle profonde origini che ci accomunano come cittadini europei. Gli incontri si terranno lunedì 24 e mercoledì 26 maggio, queste le date di “biSogno d’Europa”, un convegno aperto a tutti, gestito dagli studenti, sotto la guida della professoressa Giuseppina Brunetti.

Due i macroargomenti proposti, che saranno dibattuti da ospiti d’eccezione. La serata del 24 maggio, intitolata “Coltivare e mettere Radici in Europa”, vedrà come protagonisti il filologo e latinista Maurizio Bettini e lo psicanalista e giornalista presso “Il Fatto Quotidiano” Maurizio Montanari.

La serata del 26 maggio, invece, dal titolo “Tessere e stringere Legami in Europa”, prevede il dibattito tra l’ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi, la docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Chiara Giaccardi e lo scrittore e commediografo Marcello Fois.

Gli ospiti delle due serate dialogheranno con rappresentanti della Fondazione Innovazione Urbana, dei Fridays for Future e dell’Associazione Dottorandi Italiani.

Entrambi gli incontri si terranno dalle 21 alle 22.30 sulla piattaforma Microsoft Teams. Il link per accedere all'aula è reperibile dal calendario eventi di Unibo Magazine, all'indirizzo: https://magazine.unibo.it/calendario.