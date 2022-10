Bitty McLean live al Mercato Sonato

Sabato 29 ottobre Bitty McLean in concerto sul palco del Mercato Sonato.

Cantante e musicista reggae nato a Birmingham da genitori Giamaicani, Bitty McLean è diventato famoso a metà degli anni 90 grazie a cover di canzoni come “It Keeps Rainin’ (Tears from My Eyes)” (1993) di Fats Domino. Nel 2018 ha dato alle stampe l’album “Love Restart”, prodotto con Sly & Robbie e Guillaume Bougard e masterizzato ad Abbey Road.

In collaborazione con Roots Balera

Apertura porte ore 21:00

Ingresso 12€ + Tessera Arci*