Black comedy di P. Shaffer (evento a sostegno alluvionati emilia-romagna)

Black Comedy è un'opera teatrale del commediografo britannico Peter Shaffer, debuttata a Chichester nel 1965. Portata in scena con successo a Londra e Broadway, Black Comedy è una farsa rocambolesca ambientata nell'appartamento londinese di un giovane scultore, rimasto interamente al buio a causa di un black out. La prima italiana è del 1967, per la regia di Franco Zeffirelli. La commedia viene messa in scena con un disegno luci opposto a quanto avviene in realtà nella trama: la pièce inizia con il teatro completamente al buio e, dopo pochi minuti, quando salta la corrente nell'appartamento, le luci del palco si accendono, anche se per i personaggi l'appartamento è e resta sprofondato nell'oscurità.

Per la prima volta in assoluto rappresentata dalla Compagnia Ass. Daimò APS con la regia di Marina Pitta e Gabriele Morandi

Personaggi e Interpreti in ordine di apparizione:

Brindsley Miller - Matteo Baroni

Carol Melkett - Marina Tonelli

Miss Furnival - Matilda Montorsi

Colonnello Melkett - Stefano Bergonzoni

Harold Gorringe - Francesco Bettelli

Clea - Claudia Soffritti

Shuppanzing - Luca Marinelli

Georg Bamberger - Stefano Banchelli

Direttore di scena: Francesco Rinaldi

Staff: Chiara Martuzzi, Davide Rossi, Isabella Magarò, Ornella Mirto, Barbara Bertelli, Riccardo Bortolotti, Teresa Vignoli.

L'evento sarà a sostegno degli alluvionati in Emilia-Romagna.

Per partecipare trovate tutte le informazioni sul sito:

www.daimo.org



tel. 3201580733