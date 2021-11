Libri recuperati per gli auguri di Natale

Gli EquiLibristi girano la città a piedi, in bici, in furgone: recuperano gratuitamente i libri a casa di chi deve liberarsene e li mettono nuovamente in circolazione affinché vivano nuove vite. Con oltre seimila titoli disponibili, un magazzino tracimante volumi e una piccola libreria - Spazi0-99, in via Curiel 15/2 a Bologna, sede di attività creative e culturali concessa dal Comune di Bologna - vi invitano a passare una serata fra i libri in occasione del Black Friday, proponendo un'attenta selezione di insoliti regali di Natale unici, numerati e a buon prezzo, oltre a un brindisi per fare amicizia.

Troverete i pacchi anonimi di letteratura assortita dove l'unico indizio è il biglietto, i buoni per comprare libri online, le tessere associative per partecipare alle attività: il tutto rigorosamente impacchettato in "carta parlante". Cimeli, fotografie, segnalibri... tutto ciò che viene raccolto dai libri diventa involucro speciale per i regali di Natale e ogni dono racconta una storia recuperata, conservata, preparata per chi verrà.



Si ricorda di suonare Spazi0-99, c'è un campanello, la libreria si trova nel cuore di un tranquillo cortile condominiale.