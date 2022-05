Blasphémienne: tornano al Gipsy Caravan Tattoo le mostre dal vivo: Vlad of Thelema

Domenica 8 maggio 2022 tornano gli eventi in persona al Gipsy Caravan Tattoo, lo spazio d’arte e studio di tatuatori di via Brugnoli 8/A a Bologna. Dopo la pausa forzata prodotta dalla pandemia, inaugura alle 19 la mostra di Vlad of Thelema: illustrazioni a tecniche miste che rovesciano sul supporto il tormento interiore e l’identità dell’artista e tatuatore di Biella. La mostra resterà visitabile al Gipsy dal martedì al sabato, dalle 12 alle 19, fino all’11 giugno.



Per info: 051/0491070 oppure gipsycaravantattoo@gmail.com