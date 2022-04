"Blind Love": un uomo e una donna in una stanza da letto...

Dal 27 aprile all'8 maggio lo spettacolo "Blind Love" in scena al Teatro Arena del Sole.

Un uomo e una donna in una stanza da letto. Lei nera, lui bianco. Italiani entrambi, colti, aggiornati, insomma una coppia di città, lei con una cultura francofona, lui anglofona, una domenica mattina, nel loro monolocale, iniziano una discussione a partire da una confessione di lui, anzi una domanda: che desiderio è un desiderio per qualcuno che puoi guidare, comandare? E ancora: perché la donna nera per un bianco è sempre solo la schiava o l’amazzone, cioè il massimo di passività o il massimo di aggressività?

Blind Love è un dialogo amoroso, nel quale due persone intime l’uno per l’altra si trovano inaspettatamente a provare a nominare il non detto su temi caldi: desiderio, immagine dei corpi, stereotipi razziali, coscienza politica.

Lo spettacolo è il terzo capitolo del progetto Bugie bianche, un percorso quadriennale sulla storia (e le questioni odierne) del rapporto tra maggioranza bianca e minoranza nera nelle società occidentali.