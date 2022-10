Blink-182, unica data italiana a Bologna

"All the small things" e "What's my age again?" dal vivo? Ebbene sì, i Blink-182 suonano a Bologna. Unipol Arena, 6 ottobre 2023. E quello di Bologna è l'unico live in Italia. La notizia è freschissima e adesso, chiaramente, è corsa ai biglietti. Il gruppo musicale pop punk statunitense, si è formato nel 1992 a Poway, California e per questo world tour rientra anche Tom DeLonge. Il che rende tutto ancora più meravigliosamente anni Novanta.

La vendita generale dei biglietti inizia alle ore 10.00 di lunedì 17 ottobre 2022.