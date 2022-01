"Blu Infinito": uno spettacolo dall'indimenticabile impatto visivo

Domenica 30 gennaio lo spettacolo "Blu Infinito" in scena sul palco del Teatro Celebrazioni.

L'acqua scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi. Scopre sentieri nascosti nel magico mondo della natura, per poi fluire nel Blu Infinito dove incontra creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine. eVolution dance theater è pronto ancora una volta a trasportare il pubblico in un mondo in cui non esistono limiti all'immaginazione.

La commistione perfetta di discipline diverse dà vita a uno spettacolo dall'indimenticabile impatto visivo. Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano. L'illuminazione futuristica contrasta l'oscurità che avvolge i performer; in un blu misterioso fluttuano luminescenti creature.