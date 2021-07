“Blues a Balues”: torna lo storico blues festival estivo bolognese al giardino Davide Penazzi

Torna il festival “Blues a Balues”, giunto alla 18^ edizione, ormai storico blues festival estivo bolognese, che anche quest’anno porta a Bologna alcuni tra gli artisti più significativi della scena blues nazionale. Il festival, organizzato dall’associazione Serena 80, fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

La rassegna di svolgerà nell’arco di cinque week end da sabato 21 agosto a domenica 19 settembre per un totale di 10 serate, spaziando tra i vari stili del blues. I concerti saranno ad ingresso gratuito e si terranno a Bologna al Giardino Davide Penazzi, con ingresso da via della Torretta 12/5 (sotto il ponte di via Libia).

PROGRAMMA DEI CONCERTI

SABATO 21 AGOSTO 2021 ORE 21:00

Black Cat & Dirty Blues featuring Joe Galullo

Black Cat & Dirty Blues è il nuovo progetto del chitarrista e cantante veronese Roberto “Black Cat” Zoccatelli, da oltre 30 anni sulla scena blues italiana. Lo stesso si è esibito con vari artisti americani tra cui Jimmy Carl Black (batterista di Frank Zappa), Michael Coleman, Mark Hummel, Robert J. Mischo, Roy Roberts, Bill Thomas, Jumpin’ Johnny Sansone, Jono Manson, James Thompson e molti altri. Black Cat ha suonato in tutta Europa e anche negli USA, in particolare a Chicago e ad Austin, affinando una voce dai toni neri e profondi ed uno stile chitarristico personale, potente ed energico. Al suo fianco Alex “Red” Braga al basso e Cesare “Big Caesar” Bighelli alla batteria. Il genere musicale della band è una fusione tra blues moderno, rock, funky e r&b, mentre il repertorio spazia da brani originali alle composizioni riarrangiate di artisti come Howlin’ Wolf, Willie Dixon, Albert King e Otis Rush. Ospite speciale della serata sarà lo storico bluesman Joe Galullo, uno dei pionieri del blues italiano, un artista del tutto peculiare in tale panorama, chitarrista, cantante e compositore originale con sei dischi all'attivo e una lunghissima attività live in Italia e all’estero.



VENERDÌ 27 AGOSTO 2021 ORE 21:00

3G Project

Il 3G Project nasce nel 2018 dalla collaborazione nata tra il batterista Stefano Giuliani ed il chitarrista Mauro Gardella, ad un concerto in memoria di Romano Trevisani, storico chitarrista rock bolognese e maestro di Mauro. L’intesa tra i due li porta a decidere di creare una band, e con l’ingresso di Alberto Giovannini al basso la formazione si completa, trovando immediatamente il suono ed il groove giusti. Mauro, eclettico chitarrista bolognese, con molte importanti collaborazioni alle spalle, da Lucio Dalla a Luca Carboni, ha un’impronta rock/blues di grande feeling. Alberto è un bassista versatile e completo, sa sapientemente tenere le basi del pezzo intersecando armonizzazioni molto profonde e spazia dal jazz al blues, dal rock alla musica latino-americana. Stefano, batterista autodidatta, ha militato in molti gruppi rock, jazz/fusion, soul e blues, nel 3G Project è il motore portante della band. Il loro repertorio comprende brani di artisti quali Robben Ford e Joe Bonamassa, oltre ai brani inediti che compongono il loro nuovissimo omonimo album che verrà presentato al festival.

SABATO 28 AGOSTO 2021 ORE 21:00

The Dirtyhands

I Dirty Hands, storica rocking blues band italiana, nascono nel 1990 quando Andy “Dirty Hand” Carrieri (chitarra e voce) e Cesare “Big Mojo” Ferioli (batteria), terminata la loro comune collaborazione con i Jack Daniel’s Lovers, decidono di intraprendere la più difficile ma appassionante strada del blues. La band, tra le più famose a Bologna, è stata molto attiva fino al 1997 con il bassista Max Pitardi e l’armonicista Egidio “Juke” Ingala, pubblicando 3 dischi distribuiti in tutta Europa che hanno ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e di critica sia in Italia che all’estero, e suonando in Italia, Europa e U.S.A. Il gruppo ha collaborato con musicisti del calibro di Andy J. Forest, James Monque’D, Lynwood Slim, Lee Allen (sassofonista di Fats Domino e di Little Richard), David Hidalgo (Los Lobos), Dave Alvin (The Blasters) e molti altri artisti. The Dirtyhands si sono riformati nel 2014 con Cosimo “Cox” Dell’Orto al basso e nel 2020 hanno pubblicato il nuovo disco “Bull’s Eye” con cui hanno festeggiato i 30 anni di carriera, un disco che è un’esplosione di attitudine blues delle origini, lo-fi e dalle venature garage: una sintesi del loro personale stile elaborato in anni di ricerca che dagli esordi nella scena punk rock bolognese degli anni ’80 li ha portati ai tour e agli innumerevoli festival negli Stati Uniti ed Europa durante gli anni ’90.

RORY GALLAGHER DAY – VENERDÌ 3 SETTEMBRE 2021 ORE 21:00

IrishFire

Il secondo tributo al grande guitar hero irlandese realizzato a Bologna, con una band esplosiva. IrishFire è una band capitanata da Simone Galassi (già leader dei Gypsy Rainbow e dei Black Sheep) alla chitarra mancina e alla voce, che ripercorre la vita e la musica del bluesman irlandese con grande umiltà ed altrettanta grinta, con un incedere energico e sapiente, una voce ispirata e trascinante e continui colpi di scena in un repertorio che spazia tra il blues, il rock'n'roll e soffuse ballad. Al suo fianco Manuel Roli che cavalca il dinamico blues animato da abrasivi riff, bassista di gran carattere, sostiene la chitarra con una ritmica potente ed ammiccante al tempo stesso. Alla batteria Mark Ardillo contribuisce in modo sostanziale alle dinamiche, presente e poderoso ma anche ondeggiante all’occorrenza. Non sono da meno le graffianti tastiere di Giovanni Bottini, che oscillano tra un tappeto hammondiano e frenetiche improvvisazioni, il tutto condito dalle sonorità dell'epoca che danno maggior risalto all'atmosfera e alla vena creativa delle composizioni del chitarrista irlandese.

JIMI HENDRIX DAY – SABATO 4 SETTEMBRE 2021 ORE 21:00

The Nebraska Experience

Per il nono anno torna il tributo al leggendario chitarrista Jimi Hendrix con The Nebraska Experience. La band nasce nel 2014, è un power trio di razza la cui dimensione live ha sempre entusiasmato il pubblico, formato da collaudati musicisti provenienti da varie esperienze ed interpreti fedeli dello spirito hendrixiano. La band vanta numerose partecipazioni ai vari eventi dedicati al “guitar hero” di Seattle realizzati in Italia, e deve il nome al suo fondatore, Nebraska Slim (al secolo Francesco Nicolè), chitarrista la cui passione per Jimi Hendrix è figlia di una forte vocazione blues. Oltre a Nebraska Slim alla chitarra e alla voce, la band è formata da Andrea Vanacore al basso e Andrea Giacomelli alla batteria. Sul palco i nostri trascinano gli spettatori in un viaggio psichedelico ispirato da una profonda e sincera ricerca del suono hendrixiano.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2021 ORE 21:00

Henry Carpaneto Organ Trio

Nominato “best european blues piano player” dalla rivista specializzata "Blues feelings - Trophées France Blues”, oggi Henry Carpaneto è uno dei pianisti blues più interessanti a livello nazionale ed internazionale. Ha partecipato ai più importanti festival in Europa e negli USA, tra cui il New Orleans Jazz & Heritage Festival e il Blues Memphis Awards. Già con Guitar Ray & The Gamblers, ha all’attivo moltissime collaborazioni con musicisti del calibro di Fabio Treves, Paolo Bonfanti, Umberto Porcaro, Otis Grand, Jerry Portnoy (armonicista di Muddy Waters ed Eric Clapton), Bryan Lee, Lucky Peterson, Tony Coleman (batterista di B.B. King), Deitra Farr, Keith Dunn, Sonny Rhodes, Waldo Weathers (sassofonista di James Brown) e tanti altri. Henry Carpaneto ha già due dischi solisti all’attivo ed oggi si esibisce con il suo Organ Trio, un super combo composto dai talentuosi Andrea Pititto alla chitarra e Marcello Borsano alla batteria, un trio versatile dal sound potente che vi farà viaggiare oltre oceano, esplorando tutta la black music dal blues allo swing al funk.

6° MEMORIAL SAVERIO LANZARINI – SABATO 11 SETTEMBRE 2021 ORE 20:00

Sesto appuntamento per ricordare Saverio Lanzarini, apprezzatissimo chitarrista blues e rhythm & blues prematuramente scomparso nel 2015. Saranno presenti alcune formazioni di musicisti con cui Saverio ha condiviso tanti concerti e jam session in molti club e festival in Emilia - Romagna.

Iggy & His Booze

Iggy & His Booze nascono nel 2007 dall’idea di Iggy, istrionico rocker bolognese e songwriter inarrestabile che da più di venti anni suona le proprie ballate che parlano di notti che non finiscono mai, strade bagnate, amori infranti e bottiglie senza fondo, con una passione e un cuore non comuni. Dopo gli esordi da “one man band” nel 2000 Iggy inizia a proporre un repertorio di brani propri con un gruppo. Il suono della band è versatile, spazia dall’acustico fino a sonorità sempre più elettriche, in un cocktail di blues, country, folk e rock & roll senza dimenticare una spruzzatina di glam rock che non guasta mai. Il gruppo ha all’attivo quattro cd di brani originali ma è la dimensione live che lascia il segno: Iggy sa dar vita ad uno show genuino, coinvolgente ed elettrizzante come pochi, con un suono caldo, carico ed avvolgente, fatto di blues e rock & roll sporco e sanguigno, che solo chi ce l’ha nel sangue riesce a rendere credibile e trasmettere, provocando non pochi brividi lungo la schiena.

Patatrac

Patatrac è un progetto nato al festival Blues Made in Italy nel 2017, ideato da un veterano della scena musicale rurale afro-americana, Andreino Cocco, uno dei padri dell’armonica blues in Italia, sulle scene dal 1976 con il duo “Cocco & Bisson”, che ha collaborato con Valerie Wellington, Charlie Musselwhite, Louisiana Red, Corey Harris, Big Jack Johnson e molti altri artisti. All’armonica e agli ululati di Andreino Cocco si uniscono Gianluca Caselli (armonica basso), Gianandrea Pasquinelli (armonica basso e diatonica) e Giuseppe Tortorelli (cajon e percussioni). Si tratta di una formazione bolognese innovativa che propone un blues spontaneista, tribale ed anti-convenzionale. Patatrac è contro l’onanismo dei tutorial, la musica incuffiata e le tecnologie di simulazione; il blues di Patatrac è vero, scarno e destrutturato, è una esperienza di comunicazione che si oppone alla ragione, un rituale che enfatizza la stravaganza e l’irripetibilità dell’accadimento.

Sam Moja Gator Boys

Una carrellata di musicisti ed ospiti che daranno vita ad uno show vibrante e coinvolgente, come nella migliore tradizione delle jam band statunitensi. Guido Poppi all’armonica e voce (già con Mystery Train Quartet e Soul Trail), due chitarristi storici a Bologna come Toni Bussolari (che ha suonato tra gli altri con Rudy Rotta, Billy Gregory ed Andy J. Forest) e Patrizio “Pat” Pirone (già con Andy J. Forest, Arthur Miles, Herbie Goins, James Thompson e molti altri artisti), Marco Vignazia alla chitarra (che ha militato in parecchie band ed ha molte collaborazioni all’attivo con artisti quali Arthur Miles, Joanne Maloney, Joe Galullo, Alan King, Vince Vallicelli e molti altri), Guidoriccio Bonvicini alla voce, basso e tastiere, Diego Pizzi al basso, Carmine Faella e Andrea Zaffagnini alla batteria, e direttamente dai Groove City: Fabio Ziveri alle tastiere e Andrea Scorzoni al sax.

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021 ORE 21:00

Vince Pastano & The Noisebreakers

Vince Pastano, chitarrista di Luca Carboni e di Vasco Rossi, è considerato tra i maggiori talenti chitarristici italiani. Polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore artistico, negli anni ha realizzato numerosi progetti personali (Vince, Pulp Dogs, Past The Mark, Araliya, GOS) ed ha collaborato con molti artisti italiani ed internazionali quali: Hiroko Kouda, Lucio Dalla, Beppe D’Onghia, George Mann, Guido Elmi, Mauro Malavasi, Marc Urselli, Roberto Terzani (Litfiba), Roy Paci, Eugenio Bennato, Fabri Fibra, Zibba, Pino Daniele, Federico Poggipollini e molti altri. Il nuovo progetto dei Noisebreakers comprende, oltre a Vince Pastano alla chitarra, Tony Farina alla voce, Diego Quarantotto al basso e Vincenzo Matozza alla batteria: sono una band rock/blues di forte ispirazione anni ’70 e ad ottobre pubblicheranno il loro primo omonimo album di inediti in formato vinile. L’intero lavoro, scritto da Tony Farina e Vince Pastano, contiene otto brani che spaziano dal rock chitarristico a ballad piene di pathos, fino a brani blues dalle sfumature psichedeliche. Dal vivo, i brani dei Noisebreakers si fondono ad un repertorio di canzoni iconiche appartenenti al famoso suono rock britannico degli anni ’70.

SABATO 18 SETTEMBRE 2021 ORE 21:00

The Reverend T & The Blues Society

Il progetto ha già alcuni anni alle spalle, ed è una magica sintesi tra esperienza navigata, brillantezza inossidabile dei membri della band e venature tipiche dei “Children of the Big Mama”. The Reverend T & The Blues Society riscoprono la radice dissacrante del rhythm & blues interpretando un mix di Chicago blues, funky e New Orleans Style, unito a classici rock anni ‘60 e ‘70. Una sintesi fra genio e sregolatezza basata sulle capacità musicali di una super band: alla voce il trascinante frontman Alessandro Tiesi che interpreta “The Reverend T”; al basso Andrea Taravelli, già a fianco di numerosi artisti internazionali di blues e jazz quali Billy Gregory, Cheryl Porter, Crystal White, James Thompson, Brian Auger, Jaime Dolce, John Mooney, Peter Green e molti altri; alla chitarra Patrizio “Pat” Pirone, che vanta un lungo background artistico e collaborazioni con musicisti del calibro di Andy J. Forest, Arthur Miles, Herbie Goins, James Thompson, Joe Galullo, Dario Lombardo, Guido Toffoletti, Sergio Montaleni, Sara Zaccarelli e molti altri; alla chitarra Mattia Pirone, alle tastiere Fabio Ziveri (già con i Groove City, ha collaborato con molti artisti internazionali tra cui Rick Hutton, Charlie Wood, Sax Gordon, Toni Green, Bruce James & Bella Black, Theo Huff e Jerry Jones) e alla batteria Carmine Faella.

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 ORE 21:00

A Blues Tuesday featuring Fabrizio Canale

A Blues Tuesday è un progetto musicale che nasce a Bologna nel 2015 e si fa subito notare come trascinante jam band in diversi locali. A Blues Tuesday è un’esplosione di esperienze musicali diverse che nel solco della tradizione blues, rock & roll e country trasmette al pubblico la passione e la carica con cui il gruppo interpreta questi generi musicali senza tempo. La band è formata da collaudati musicisti provenienti da varie esperienze: Lorenzo Assogna alla chitarra, Manny Cucaro alla batteria e Beppe Ruotolo al basso. Si unisce alla formazione Fabrizio Canale, energico e coinvolgente chitarrista e armonicista, one man band di grande talento e carisma.



