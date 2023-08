"Blues a balues": torna lo storico festival estivo

Torna il festival “BLUES A BALUES”, giunto alla 20^ edizione, ormai storico blues festival estivo bolognese, che anche quest’anno porta a Bologna alcuni tra gli artisti più significativi della scena blues nazionale e non solo.

Il festival, organizzato dall’associazione Serena 80, fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. La rassegna di svolgerà da venerdì 25 agosto a sabato 16 settembre a Bologna presso il Giardino Davide Penazzi, con ingresso da via della Torretta 12/5 (sotto il ponte di via Libia) e spazierà tra i vari stili del blues. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

BLUES A BALUES





blues festival "metropolitano"



20^ edizione



Bologna





Via della Torretta 12/5 (sotto il ponte di via Libia)



Ingresso libero



venerdì 25 agosto ore 20:30



Presentazione del libro di Luigi Monge “Wasn’t that a mighty day: African American Blues and Gospel Songs on disaster”



LeBron Johnson



sabato 26 agosto ore 21:00



Cocco & Caselli Armonicadance



Angelo “Leadbelly” Rossi Trio



venerdì 1 settembre ore 21:00



Roberto Lucciarini



Angry Gentlemen



sabato 2 settembre ore 21:00



Black Virginia



Oracle King Band



venerdì 8 settembre ore 21:00



Jimi Hendrix Day: Simone Galassi Experience



sabato 9 settembre ore 21:00



Rory Gallagher Day: Against The Grain



venerdì 15 settembre ore 21:00



Semplice Complesso Acustico



Patrick Moschen Hypnotic Blues Project



sabato 16 settembre ore 20:00



8° memorial Saverio Lanzarini



The Blues Bar(k)



Iggy & His Booze



Sam Moja Gator Boys



Groove City