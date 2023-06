"Bo-Noir. Il Salotto Nero di Bologna": quattro serate, quattro casi di cronaca nera

A Bologna la rassegna "Bo-Noir. Il Salotto Nero di Bologna". Per quattro domeniche consecutive (25 giugno, 2, 9 e 16 luglio), dalle 21,30 in poi nella suggestiva cornice di Piazza San Francesco a Bologna, scrittori, giornalisti, esperti, parenti delle vittime si incontrano su un palcoscenico per ripercorrere le tappe di alcuni casi di cronaca nera che hanno segnato l’Italia. Le parole della letteratura, le immagini del cinema e la musica dal vivo contribuiranno alla narrazione, a far rivivere i sentimenti legati a storie che non possono essere dimenticate e a raccontare un paese come quello italiano, fitto di vicende e interrogativi che ancora attendono risposte.

Curato da Giostra Film, Bo-Noir. Il Salotto Nero di Bologna fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. Questi i temi dei quattro appuntamenti in programma a ingresso libero in Piazza San Francesco a Bologna. L’evento è realizzato con il sostegno di Comune di Bologna e la collaborazione di Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale. Main sponsor dell’iniziativa è il Gruppo Hera. Contributi di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Coop Alleanza 3.0. Patrocinio di Confesercenti Bologna.

La famiglia Carretta scompare nel nulla



Il 4 agosto 1989 la famiglia Carretta lascia Parma per le vacanze a bordo del proprio camper e sparisce nel nulla. Dopo nove anni, un’inaspettata confessione in tv rivela l’atroce verità. Intervengono Luciano Garofano, Comandante del R.I.S. di Parma dal 1995 fino al 2009, biologo e generale in congedo Arma Carabinieri Giuseppe Rinaldi, Giornalista, autore e conduttore televisivo. Storico inviato del

programma "Chi l’ha visto?" Valerio Varesi, Scrittore e giornalista modera Stefano Tura | script Grazia Verasani | regia Riccardo Marchesini reading Grazia Verasani | al contrabbasso Camilla Missio



Le cinquantaquattro ferite di Federico Aldrovandi



Aveva diciotto anni e morì il 25 settembre 2005 dopo un intervento della polizia. Per il suo omicidio sono stati condannati quattro poliziotti. Il suo nome era Federico. Intervengono Lino Aldrovandi, Padre di Federico Fabio Anselmo, Avvocato Penalista famiglia Aldrovandi Maurizio Matrone, Scrittore ed ex poliziotto Filippo Vendemmiati, Regista e giornalista modera Stefano Tura | script Grazia Verasani | regia Riccardo Marchesini reading e musica Selene De Maria

Cogne, il primo delitto mediatico



In una villetta vicino a Cogne, viene ucciso un bambino di appena tre anni. La Corte Suprema di Cassazione riconosce come colpevole del delitto la madre, Annamaria Franzoni, protagonista di un caso mediatico senza precedenti. Intervengono Roberta Bruzzone, Criminologa e Psicologa Forense Luciano Garofano, Comandante del R.I.S. di Parma dal 1995 fino al 2009, biologo e

generale in congedo Arma Carabinieri. Grazia Verasani, Scrittrice

modera Stefano Tura | script Grazia Verasani | regia Riccardo Marchesini

reading Martina Pizziconi | al pianoforte Riccardo Roncagli



Elisa è sempre stata lì. L’omicidio Claps



Nel 1993 la giovane Elisa Claps scompare dopo essere stata a messa. Il suo cadavere viene ritrovato 17 anni dopo proprio in quella chiesa, mentre il suo assassino continuava a uccidere. Intervengono Gildo Claps, Fratello di Elisa Marco Pontecorvo, Regista della serie tv "Per Elisa" Grazia Verasani, Scrittrice modera Stefano Tura | script Grazia Verasani | regia Riccardo Marchesini reading Gianmarco Saurino | al pianoforte Riccardo Roncagli



Elisa Claps era una studentessa, nata a Potenza il 21 gennaio 1977 e uccisa a sedici anni. Scomparve nella città natale il 12 settembre 1993 e se ne persero le tracce per oltre sedici anni fino a quando il cadavere della ragazza fu rinvenuto nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza il 17 marzo 2010.

Le indagini successive appurarono che la morte della giovane era avvenuta lo stesso giorno della sua scomparsa e per mano di Danilo Restivo, il quale, nel periodo in cui la sorte di Elisa Claps era ancora sconosciuta, fu giudicato colpevole anche dell'uccisione,

compiuta nel 2002 in territorio britannico, di una vicina di casa, Heather Barnett.