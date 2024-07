"Bo-Noir": il salotto nero di Bologna

Indirizzo non disponibile

Le sere del 6, 13 e 20 luglio nella suggestiva cornice di Piazza San Francesco, appena scende la notte, scrittori, giornalisti, esperti, parenti delle vittime si incontrano su un palcoscenico per ripercorrere le tappe di alcuni casi di cronaca nera che hanno segnato l’Italia. Le parole della letteratura, le immagini del cinema e la musica dal vivo contribuiscono alla narrazione, a far rivivere i sentimenti legati a storie che non possono essere dimenticate e a raccontare un paese, il nostro, fitto di vicende e interrogativi che ancora attendono risposte.

"Bo-noir" è la prima rassegna dedicata alla letteratura e alla cronaca nera.

Programma;

Sabato 6 luglio "Scomparsa": Il caso Emanuela Orlandi.

Intervengono:

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela;

Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi dal 2017, autrice del libro “Cercando Emanuela”;

Anna Cherubini, scrittrice e sceneggiatrice;

narratore Stefano Tura | script Grazia Verasani | regia Riccardo Marchesini

reading e musica Selene Demaria.

Sabato 13 luglio "Ombre nel buio": il delitto di Yara Gambirasio.

Intervengono:

Roberta Bruzzone, criminologa;

Giuseppe Genna, scrittore;

Elena Scarrone, giornalista;

narratore Stefano Tura | script Grazia Verasani | regia Riccardo Marchesini

reading Giulia Valenti

Sabato 20 luglio "I mostri del Circeo".

Intervengono:

Massimo Lugli, giornalista e scrittore;

Roberto Colasanti, fratello di Donatella, vittima del massacro del Circeo;

Andrea Catizone, avvocato;

narratore Stefano Tura | script Grazia Verasani | regia Riccardo Marchesini

reading Ermelinda Nasuto