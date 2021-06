Boa anteprima

Nella difficoltà si è alla ricerca di salvagenti.

Boa è un'opportunità per galleggiare.

Accorgersi che si può agire per sfiorare la felicità, lasciarla arrivare, crescere e coglierla al volo.

È un tentativo di far sentire felicità, sorprendersi nella felicità.

“Sei felice?” chiedilo a chi ti sta di fronte, chiedilo a chi hai dentro. Cercare di non diventare grande mai, per continuare a crescere.

Felicità da non afferrare, ma da godere.

Un istante di puro sentimento ma anche uno stato d’animo in movimento.

La felicità da trovare dentro, quella per sé e quella intorno a sé. Ognuno la sua, al confine con quella degli altri.

Una sfida per far sfregare i confini del benessere personale con quello altrui.

La felicità nonostante tutto, la felicità dell'attesa e quella della meta.

Ma la felicità cos'è? A cosa serve? Eppure ci serve.



Creatori ed interpreti: Alice Roma e Damiano Fumagalli

Regia: Juliette Hulot Crediti foto Phil Fisk

Produzione: Circo RASOTERRA

Con il sostegno di :Teatro della Tosse – Fondazione Luzzati, GE; Centro di Residenza

della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt); Manicomics Teatro PC



?? ???????????? ?? ????????????: https://www.arterego.org/event/boa-rasoterra/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...