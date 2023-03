Bobby Solo live al Teatro Dehon

Mercoledì 29 marzo Bobby Solo in "IL ROCK 'N' ROLL NON HA ETÀ" al Teatro Dehon.

"Non c'è bisogno di presentazione per una star come Bobby Solo, che in questa occasione, si esibirà in un concerto dove canterà i suoi classici e non solo. Una vera e propria atmosfera rock blues all'americana come la definisce lui stesso."

"Durante la pandemia è nata questa amicizia con questo grande maestro che ci promise di suonare insieme.

Parola data e parola mantenuta! Io sono Luca Bruno, cantante di una trio band Rock pop italiano prodotta da PMSstudio etichetta indipendente, che avrà l'onore di creare l'atmosfera giusta aprendo la serata con classici del passato presente e futuro in stile, per poi lasciarvi alle splendide note di Bobby Solo and Band. Ospite giovanissimo Diego Conti che rappresenterà il rock del futuro."

BOBBY SOLO and the band

Luca Bruno - Ares Signorello - Ricardo Tomba

Ospite Diego Conti (Fonoprint)

Serata in collaborazione con con efferrelive