"Boccasena": due uomini di teatro si incontrano dopo tanto tempo...(César Brie e Antonio Attisani)

Dal 29 marzo al 10 aprile lo spettacolo "Boccascena" sul palco del Teatro Arena del Sole. Di César Brie e Antonio Attisani, regia di César Brie con Antonio Attisani, Giulia Bertasi e César Brie.

Due uomini di teatro si incontrano per caso dopo tanto tempo, in un altrove che sembra un palcoscenico. Non se ne rendono conto, ma una figura forse un regista, forse un custode, forse il loro erede li guida in un flusso di memoria in cui riversano la scarsa sincerità di cui sono capaci, scoprendo di essere stati legati l’un l’altro lungo tutto il corso della vita.

Legati ma senza compiacimento né complicità; entrambi sicuramente sulle tracce di un teatro necessario a sé stessi e al mondo.

I racconti dei due diventano così un viaggio che li porta a fare i conti con se stessi, con le differenze tra loro, con visioni e vicende dell’eterno passato, un viaggio che attraversa opere, scuole, maestri, colleghi, amori, colpe, malattie. Memorie ferite.

Un viaggio in cui l’esercizio della sincerità è la loro ultima recita.