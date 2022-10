"Bocode Hunt Game": scoprire Bologna con una caccia al tesoro digitale

BOcode Hunt Game è un'esperienza facile ed accessibile, adatta a tutti. È una caccia al tesoro che si gioca a squadre tra i monumenti della zona pedonale di Piazza Maggiore.

L'attività unisce la cultura tecnologica e la cultura umanistica, esplorando sia il mondo virtuale che il mondo reale.

Si gioca tramite una conversazione con una chat automatica di Telegram.

La chat fornisce le mappe GPS delle tappe e, ad ogni tappa, un QRCode consente la verifica della correttezza del percorso. Per procedere è necessario rispondere ad una domanda sul monumento raggiunto.

Per giocare non sono necessarie particolari conoscenze storiche o artistiche: si può rispondere alle domande con l'osservazione del monumento e con l'eventuale suggerimento di un mentor.



L'iniziativa è particolarmente rivolta a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado, ma è aperta a tutti, cittadini e turisti. È possibile giocare usando i tablet forniti dal Belluzzi, accompagnati dagli studenti mentor dell'Istituto. È anche possibile giocare in autonomia, utilizzando un proprio smartphone o tablet, purché dotato di connessione dati ed app Telegram.

È consigliata la prenotazione dei genitori per gli alunni che non vanno a scuola il sabato e dei docenti per gli alunni che vanno a scuola il sabato.

Modulo di prenotazione su: https://www.schoolmakerday.it/bocode-hunt-game/

oppure scansionando il QRCode a destra.

Per informazioni: info@belluzzifioravanti.it oppure makers@schoolmakerday.it



BOcode Hunt Game è organizzato da IIS Belluzzi-Fioravanti.



https://github.com/CodeMOOC/TreasureHuntBot con licenza MIT