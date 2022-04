Bodega live al Covo Club

Sabato 23 aprile i Bodega in concerto sul palco del Covo Club.

C’è attesa per il quarto lavoro in studio dei Bodega, dopo l’esordio con “Endless Scroll”, il successivo live album “Witness Scroll”, e l’ultimo Ep “Shiny New Model”, pubblicato da What’s Your Rupture Records l’11 ottobre 2019. L’Ep, con le sue sette tracce, ha contribuito a definire l’estetica del quintetto newyorkese e il loro sound inspirato a Sonic Youth, Pixies, Parquet Courts, Iceage e Royal Headache.

L’album è stato definito dalla critica «un passo in avanti per il sound dei Bodega, sempre vicini all’art-rock e al post-punk dell’esordio, ma qui a un gradino superiore in fase di arrangiamento e produzione».

Il nuovo album in studio nasce dagli incontri del Club del Libro organizzati dai membri della band, insieme ai loro amici, a inizio 2020. Durante quelle riunioni non si discuteva solo di libri ma anche di filosofia e questioni morali. È proprio da queste riflessioni che nasce “Broken Equipment”, il nuovo album dei BODEGA in cui la band si interroga sui dilemmi esistenziali della vita, il tutto con ironia e groove irresistibili.

Con la pandemia, e il conseguente lockdown che li ha costretti a mettersi in pausa, Ben Hozie e Nikki Belfiglio hanno colto l’occasione per incontrarsi con il batterista Tai Lee, il bassista Adam See e il chitarrista Dan Ryan. “Broken Equipment” è stato prodotto dallo stesso Ben e mixato da Bryce Goggin (già al lavoro con Pavement, e Adam Sachs (WIVES)).

“Nel 2018 ci siamo ritrovati a essere coinvolti nella terza o quarta ondata del revival post-punk”, dice Ben con una risata. “Ovviamente amiamo quel tipo di musica e ne traiamo ispirazione, ma questa volta volevamo espandere la nostra tavolozza con influenze hip-hop, indie-pop e rock classico”.