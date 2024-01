All'Unipol Arena la magia di Bol On Ice. In pista i più famosi pattinatori del mondo

Torna a Casalecchio di Reno il grande show del pattinaggio artistico su ghiaccio, con Bol On Ice, domani, sabato 6 gennaio alle 21, all’Unipol Arena.

In pista alcuni tra i più famosi pattinatori del mondo: dagli statunitensi Jason Brown e Ilia Malinin, autentiche icone di questa disciplina; ai francesi Gabriella Papadakis e Guillame Cizeron, considerati i più forti di tutti i tempi nella danza su ghiaccio. Passando per le coppie italiane Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini, vicecampioni europei in carica, e Lucrezia Beccari con Matteo Guarise.

Grandi stelle in grado di assicurare uno spettacolo unico che rientra nel cartellone di grandi eventi promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Dopo il successo dello scorso anno, con il sold out sulle tribune e oltre 10 milioni di telespettatori nel mondo, tutto pronto dunque all’Unipol Arena a cominciare dalla pista di ghiaccio olimpionica predisposta per l’occasione.

“Lo straordinario spettacolo di Bol On Ice è il modo migliore per salutare il nuovo anno. Diamo dunque il benvenuto in Emilia-Romagna ai grandi atleti che con le loro interpretazioni sapranno regalare al pubblico grandi emozioni- ha detto Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione-. Quello di domani è solo il primo di una serie di appuntamenti che anche quest’anno la Regione sosterrà, la conferma di un impegno per lo sport che ci vede in prima linea. Da quello di base, per dare a tutti la possibilità di praticare un’attività motoria, ai grandi eventi, sempre più straordinario strumento di promozione del territorio”.

Alla presentazione di Bol On Ice, anche Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno; Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna, e Claudio Sabatini, patron dell’Unipol Arena.

La magia del pattinaggio artistico

Velocità, perfezione tecnica, acrobazia, la bellezza del corpo in movimento. Performance mozzafiato e interpretazione artistica. Questi gli ingredienti alla base della magia del pattinaggio artistico, per uno spettacolo adatto a tutte le età e pensato per un pubblico estremamente eterogeneo: se gli appassionati potranno apprezzare l’abilità tecnica e la capacità interpretativa dei migliori pattinatori del mondo, i non addetti ai lavori saranno trasportati in un viaggio dove la musica, i costumi, le coreografie, i disegni delle luci sul ghiaccio costituiscono un linguaggio universale di immediata comprensione.

Il cast di Bol On Ice

Uno degli artisti più attesi è sicuramente l’americano Jason Brown, considerato un’autentica icona di classe ed eleganza, in ambito agonistico da sempre in cima alle preferenze dei giudici per quanto concerne la parte più propriamente artistica ed interpretativa del pattinaggio. Uno dei momenti più interessanti di Bol On Ice 2024 sarà proprio il confronto tra Brown ed Ilia Malinin, il prodigioso talento diciannovenne (unico atleta nella storia ad eseguire il quadruplo axel) che il pubblico bolognese ha già ammirato nell’edizione 2023. Modi diversi, ugualmente affascinanti, di essere fuoriclasse di questa disciplina. I principali protagonisti saranno ancora una volta i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, considerati i più forti pattinatori di tutti i tempi nella specialità della danza sul ghiaccio: 5 titoli, europei, 5 titoli mondiali, il titolo olimpico conquistato a Pechino nel 2022. A questi livelli la bravura è scontata, Gabriella e Guillaume hanno quel quid che fa la differenza, la capacità di trascinare chi li guarda nella loro dimensione, il pubblico spesso li segue in silenzio, quasi trattenendo il respiro per non rovinare il capolavoro che si sta rappresentando sul ghiaccio, fino al fragoroso applauso conclusivo. Nella specialità della coppia artistico un’altra bella rivalità in chiave azzurra, atleti che nella seconda settimana di gennaio saranno impegnati nei Campionati Europei in programma in Lettonia: si tratta di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, vicecampioni europei in carica, e di Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, protagonisti di una prima parte di stagione da incorniciare, anche loro in grado di giocarsela per le medaglie a livello internazionale. Nei prossimi giorni verrà comunicato il cast completo, con alcune novità che faranno la gioia dei tanti appassionati.