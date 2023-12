"Bol on ice": il grande spettacolo sul ghiaccio

Dopo il sold out delle edizioni precedenti, il 6 gennaio 2024 l’Unipol Arena di Bologna ospiterà nuovamente “Bol on ice", il grande show con le stelle internazionali del pattinaggio artistico su ghiaccio.

Un evento che è entrato nel cuore della gente per la capacità di proporre in modo innovativo una disciplina affascinante a metà strada tra sport e spettacolo. Adatto per tutte le età e pensato per un pubblico estremamente eterogeneo: se gli appassionati potranno apprezzare la perfezione tecnica e la capacità interpretativa dei migliori pattinatori del mondo, i non addetti ai lavori saranno trasportati in un viaggio dove la musica, i costumi, le coreografie, i disegni delle luci sul ghiaccio costituiscono un linguaggio universale di immediata comprensione che esalta le performance mozzafiato degli atleti.

Nel cast sono presenti anche ospiti internazionali di discipline artistiche diverse, cantanti, acrobati, ballerini, attori.