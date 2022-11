Bolis Pupul al Tank

Caos, nuovo format di musica elettronica , porta al Tank invita BOLIS PUPUL, uno dei più importanti talenti dell’etichetta Deewee dei fratelli David e Stephen Dewaele fondatori del gruppo Soulwax ed del duo 2manyDJs.

Direttamente dal Primavera Sound e dal tour Americano, l’artista belga si esibirà in un synth live, un vero e proprio show suonato dal vivo.Nell'ultimo anno ha varcato i palchi di mezzo globo insieme a Charlotte Adigéry con la quale ha avuto un enorme successo di critica e pubblico, ma Bolis Pupul è anche uno straordinario artista solista. Bolis si è immerso sin da subito nella musica elettronica per sfuggire alla noia del suo villaggio natale in Cina, con Jean-Michel Jarre come esempio. Questo rende il progetto un'iniziazione nel magico mondo dei sintetizzatori analogici. Il tutto decorato da suoni asiatici, senza mai perdere d'occhio l'importanza del groove.