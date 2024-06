"Bollicccine: circo teatro comunità": una rassegna estiva per famiglie

Rassegna Estiva di Circo Teatro per Famiglie 12 appuntamenti dal 14 giugno al 27 settembre. Il venerdì pomeriggio in Piazza dei Colori, Bologna a partire dalle 17:00. Eventi gratuiti da 0 a 99 anni!



Sotto un tendone a cielo aperto l’energia, la poesia e l’ironia del clown per sorridere insieme di un contemporaneo scoppiettante, assurdo e imprevedibile



- Artisti nazionali e internazionali

- Eventi culturali con 3 performance, 4 spettacoli, 5 laboratori

- Spazio Baby Care, per i più piccolini

- Spazio artistico libero, per contribuire all’allestimento in progress della Piazza

- Momento merenda, per tutte le bambine e i bambini

- Spazio aperitivo per i grandi

- Mercatini dello scambio



Programma:

(Per possibili aggiornamenti riferitevi sempre al sito!)



14 giugno – La Dama Dorè: Laboratorio di Bolle giganti

21 giugno – Madame Rebiné: Il Giro in Piazza (spettacolo di circo contemporaneo)

28 giugno – CalCirco e Laboratorio di Arti Circensi a cura di Circo Sotto Sopra

5 luglio – Teatro dei Gatti: Otto e mezzo (performance musico-teatrale)

12 luglio – CalCirco e Laboratorio di Arti Circensi a cura di Circo Sotto Sopra

2 agosto – Laboratorio di arti circensi e Gioca Circo a cura di Circo Sotto Sopra

23 agosto – Piccola Compagnia Sottosopra -BLUP…Ovvero la sottile arte del sopportarsi! (Performance di clownerie)

30 agosto – Cantieri Meticci: Laboratorio di Artigianato scenico

6 settembre – Ugo Sanchez Jr. & Sons: Mind The Gag (Visual and music comedy)

13 settembre – Compagnia Sotto Sopra Junior: Io Gioco… é un mio diritto! (spettacolo di piccolo circo)



27 settembre – Officina Duende: Twin Show (spettacolo di Teatro di figura) e a seguire Robinwood con la ludoteca itinerante!